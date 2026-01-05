韓混聲團KARD暌違8年合體登台 性感節奏全面來襲

韓團KARD由BM（左起）、SOMIN、JIWOO、J.Seph組成。（寬宏提供）

韓國混聲團體KARD於5日正式宣布，世巡將在2月21日唱進台北國際會議中心，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論，這也是KARD暌違8年再次回到台北開唱，準備用最強舞台魅力迎接台灣粉絲。

由BM、J.seph、SOMIN、JIWOO組成的KARD，自2017年出道以來便以「混聲團體」定位闖出一條獨特道路。音樂風格融合EDM、拉丁、嘻哈與流行舞曲，搭配極具辨識度的低音節奏與洗腦副歌，迅速在海外市場累積高人氣。

KARD的〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉、〈Hola Hola〉、〈Bomb Bomb〉等早期代表作都取得相當大的成功，也在串流平台創下不少紀錄，至今仍是演唱會必聽曲目，而〈Tell My Momma〉、〈SPIN〉、〈Touch〉, 〈Pivot〉等近年作品，則展現出更加成熟、強烈的舞台能量。

KARD也是少數以世界巡演為主戰場的K-pop團體之一，足跡遍及北美、南美、歐洲、亞洲與澳洲，累積大量現場演出經驗，現場實力無懈可擊。這次世巡延續團體近年的音樂主軸「DRIFT」，象徵不受框架限制、隨節奏前進的自由狀態，演出內容將結合新作與經典歌曲，搭配高強度舞蹈、團員互動橋段，完整呈現KARD不斷進化的音樂樣貌。

