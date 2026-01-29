韓港演唱會、音樂展接力登場 易遊網、Klook搶攻追星商機

《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。（易遊網提供）

看準台灣年輕世代對演唱會與追星活動的高度熱情，訂票與旅遊平台紛紛跨界布局音樂市場。易遊網首度攜手韓團SEVENTEEN小分隊CxM，推出整合門票、交通與住宿的獨家雙人套票；Klook則接連獨家開賣SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽門票，並成為G.E.M.鄧紫棋世界巡迴演唱會2.0台北站官方售票平台。多場重量級活動接力登場，不僅帶動追星熱潮，也展現訂票網站在娛樂與旅遊整合上的新戰場。

全球現象級男團SEVENTEEN的小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》即將在高雄巨蛋開唱，易遊網首度跨足韓團演唱會合作，推出限量的獨家演唱會雙人套票，透過「一站式追星旅行」模式，將演唱會門票、來回交通與當地住宿一次整合。《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會雙人套票，將於2月1日下午2點於易遊網官網與APP限量開搶，請粉絲務必卡位。

易遊網獨家演唱會雙人套票，安排入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」。（易遊網提供）

具易遊網銷售數據顯示，2025年韓國機票銷售量年增成長超過一倍，顯示韓流文化持續推升跨境旅遊需求，顯示哈韓熱潮帶動K-POP演唱會與大型粉絲活動。易遊網推出《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會套票，正是品牌搶攻演唱會經濟帶來的新型態旅遊需求。SEVENTEEN為近年K-POP最具代表性的男子團體之一，本次來台的CxM小分隊，是由SEVENTEEN隊長S.COUPS與成員MINGYU組成，作為團體核心成員，CxM的組合展現實力與人氣，也象徵SEVENTEEN多元內容與音樂風格。

套票方案為粉絲免費升等至「經典和式兩中床」房型。（易遊網提供）

《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會套票將於2月1日下午兩點限量開搶，包含雙人門票、雙人來回交通與雙人含早住宿一晚，搭配4月26日場次的最高票區6880元與次高票區6280元兩種方案，每人1萬3200元起。飯店住宿安排五星級文創酒店「高雄承億酒店」，擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，能俯瞰港灣市景，追星也享受「城市度假」氛圍。此外，此次套票方案，更為粉絲免費升等至「經典和式兩中床」房型，以及加贈飯店「飛裊茶軒雙人茶點1套」。

套票的來回交通，去程安排搭乘高鐵，回程體驗「環島之星 三麗鷗萌旅號」。（易遊網提供）

來回交通則規劃去程安排高鐵南下，回程則搭乘「環島之星 三麗鷗萌旅號」，讓CARAT們還可體驗全台最in觀光列車，「環島之星 三麗鷗萌旅號」以三麗鷗6大明星角色打造主題車廂，在列車上可免費享用餐食點心以及飲品無限暢飲，還有卡拉OK車廂、可體驗DIY手作和專屬拍貼機的夢幻粉嫩活動車廂。《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》首場台灣演唱會即將於4月25、26日在高雄巨蛋開唱，粉絲若為易遊網APP首購用戶，輸入專屬折扣碼「app8off」不限金額還可再現折8％。

Klook獨家開賣SUPER JUNIOR 20週年特展台灣站門票。（Klook提供）

亞洲傳奇男團SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽《SUPER RECORDS》，將於2月9日至22日在台北新光三越A9 9樓登場，Klook也即日起獨家開賣門票，一般票價為650元。特展會帶領粉絲回顧SUPER JUNIOR 20年的青春紀錄。《SUPER RECORDS》紀念SUPER JUNIOR橫跨世代的音樂與青春旅程，將打造全方位的沉浸式體驗。展覽以「音樂記錄」為主軸，串聯出SUPER JUNIOR自2005年出道至今的傳奇軌跡，邀請粉絲回顧並感受這段旅程。展覽視覺設計將與韓國版本不同，除了20年歷程回顧區、體驗打卡區，更有台灣獨家周邊商品等亮點。

《SUPER RECORDS》台灣站集結出道二十年的精華，於「20年歷程回顧區」展出珍貴影像、專輯設計及舞台造型。場內1：1重製韓國展的「特殊任務體驗區」，打造身歷其境的打卡熱點，並由成員親自錄製語音導覽，以心聲陪伴粉絲共遊。此外，現場設有台灣站獨家販售的限定周邊商店，以及供粉絲寫下專屬故事的「E.L.F 留言牆」，讓每位參與者成為特展一部分。

Klook宣布開賣鄧紫棋世界巡迴演唱會2.0台北站門票。（Klook提供）

此外，Klook日前宣布成為《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0－台北站》的官方售票平台，並於2月7日上午11點在Klook平台正式販售門票。巡演將於4月10日至12日登場，票價從1680元至6880元。此外，G.E.M.鄧紫棋將以全新升級的2.0版本正式回歸，提升舞台設計、舞美視覺與延伸台規模，預料再掀粉絲期待。

G.E.M.鄧紫棋以作品寫下一連串音樂里程碑，包括金曲獎「評審團獎」，Spotify「全球最受歡迎華語⼥歌⼿」；2021年以《光年之外》MV創下金氏世界紀錄「YouTube觀看次數最多中文音樂影片」。Klook將於2月7日上午11點正式開賣永豐金控｜銀行冠名贊助《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0－台北站》 門票。確保購票流程更順暢，粉絲朋友可提前登入Klook帳號並完成付款方式綁定。

