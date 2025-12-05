韓演員趙震雄爆少年犯歷史 經紀公司：待確認釐清

（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）曾在韓劇「Signal 信號」中飾演正義刑警的韓國演員趙震雄，今天被媒體爆出少年時期涉及強盜、性侵等罪嫌，與「刑警專業戶」形象大相徑庭，所屬經紀公司表示仍在確認事實。

韓媒Dispatch今天獨家報導稱收到多起舉報，並依此掌握到趙震雄曾在高中2年級時因刑事犯罪遭起訴的事實，他當時遭起訴的罪名為特殊加重犯罪法上的強盜與強姦（1994年基準罪名）。

舉報人表示，趙震雄夥同其他人，試圖在盜竊而來的車輛中實施性暴力，並因此被送進少管所，他的高3生活有一半都在矯正機關裡度過。

趙震雄出生於1976年，本名趙元俊（音譯），使用的藝名趙震雄其實是他父親的名字。報導指出，除了名字，他公開的生日也非真實日期，高中時期的資料也幾乎被掩蓋，可能是為了隱瞞他過去的犯罪歷史。

報導也提到，趙震雄成年後在劇團活動，但仍頻繁出入警局，原因包括飲酒後對人施暴、酒後駕駛等。在他2004年轉入電影界後，開始使用父親的名字「趙震雄」，並聲稱這是為了創造一個「轉捩點」。

趙震雄所屬經紀公司Saram娛樂向媒體表示，正就報導內容確認是否屬實，確認後會再公布聲明。

趙震雄參演的韓劇「Signal 信號」深受海內外觀眾喜愛，睽違10年的第2季今年初才宣布將在明年播出，但趙震雄如今爆出醜聞，很有可能影響這部劇集的上映時間，甚至最後無法面世。（編輯：唐聲揚）1141205