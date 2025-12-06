韓演員趙震雄被爆少年犯歷史 宣布退出演藝圈
（中央社台北6日電）韓國演員趙震雄日前被爆出少年時期涉及強盜、性侵等罪嫌，趙震雄今天對此公開道歉，並宣布停止所有演藝活動，「將我的演員生涯劃上句點」。
趙震雄今天透過經紀公司Saram娛樂發布聲明，表示「因為我過去不光彩的事，讓許多相信我、支持我的人失望，在此深深致歉」，並說會謙虛接受所有批評，從今天起停止所有活動。
對於退出演藝圈的決定，趙震雄說，「這是我應該對自己的過錯負起的責任」，表示今後會深深反省，做個正直的人。
韓媒Dispatch日前報導稱收到多起舉報，並依此掌握到趙震雄曾在高中2年級時因刑事犯罪遭起訴的事實，他當時遭起訴的罪名為特殊加重犯罪法上的強盜與強姦（1994年基準罪名），並曾因此進入少管所。
趙震雄所屬經紀公司之後表示，他在未成年時期有過錯誤的行為，部分承認了報導內容，但全面否認性侵相關指控。（編輯：謝怡璇）1141206
