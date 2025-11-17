韓濟州島海岸2個月內屢搜出「偽裝茶葉」毒包裹 總量可供107萬人吸食

南韓濟州島。（示意圖／Pixabay）

南韓濟州島近期接連爆出在多處海岸發現不明毒品包裹，光是今年9月至11月16日就有13次通報，引發當地居民不安。當地警方透露，這13次的毒包裹都以茶葉包裝偽裝，總重量達32公斤，假設以1次吸食0.03克計算，足以供107萬人吸食。官方已即刻成立跨部門合作體系，並勸民眾勿碰，全面提升防制力度，防止毒品流入民間。

綜合韓媒報導，17日下午濟州島當局召開「非法藥物防制聯合對策會議」，由南韓安全健康室室長主持，參與單位包括當地政府相關部門、濟州警察廳、濟州地方海洋警察廳、自治警察團、教育廳、濟州成癮預防教育院、醫藥與衛生相關團體、各地保健所等多個單位均出席，共同討論因應策略。

會議中提到，據南韓警方與海警統計，今年9月29日首次在濟州島山邑海岸發現20塊磚狀K他命（每塊約1公斤重），接下來至11月16日期間，陸續找到有包裝成大陸烏龍茶的K他命。K他命在台灣屬於三級毒品，過量吸食可能造成幻覺、記憶受損等症狀，在南韓也被法律列為禁藥。

而這段期間濟州島警方搜出的毒品，總重量竟高達32公斤，若以1次吸食0.03克計算，這些毒品能提供多達107萬人吸食。目前當局研判，這些毒品恐怕沿著菲律賓東方流向南韓的黑潮暖流，自東南亞海域飄入。據悉，不只濟州島，南韓慶尚北道浦項市也發現3次茶葉包裝毒品，日本對馬島也發現過2次，都是包裝上印有「茶」字，因此警方推判這些毒品主要在有漢字文化國家流通。

面對毒品流入民間危機，當局除共享近期在海岸不斷被拾獲的疑似毒物現況，也針對跨機關合作、如何阻斷非法藥物流入、強化預防宣導及提升查緝效率等議題深入討論。濟州島安全健康室強調，將以此次會議為起點，各單位將從「杜絕不法流通」、「擴大防毒教育」、「協助成癮者復原」等面向展開更緊密合作。

而地方政府也將加強第一線人員的教育訓練，包括海岸巡守隊員與公部門臨時人力，確保其在發現可疑物體時能依正確流程處理，避免接觸造成危險。此外，也計畫增加偵搜與巡邏人力，強化沿岸巡查密度，以降低隨潮漂來的非法藥物落入市場或造成民眾危害的風險。

當局同時要提升民眾層面的安全宣導，透過大型電子看板、官方網站及社群平台推廣「勿擅自開封、立即通報」的警示活動，提醒居民與遊客若在海邊發現不明包裹，務必保持距離並馬上通知警方，安全室室長提醒，「若民眾發現可疑物品，請立即向附近警局通報，避免自行處理造成危險。」並呼籲民眾提高警覺，共同維護島上安全環境。

