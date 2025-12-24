韓版《後來的我們》來了！《之後的我們》首發預告：文佳煐 X 具教煥共譜揪心虐戀！台灣1月16日上映！

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐、具教煥(翻攝自YouTube)

【文/少女心文室】隨著到了2025年末，還有不少新劇與新片將陸續公開上映！在今(13)日韓國公開一檔新片預告！韓版《後來的我們》來了！《後來的我們》為2018年經典愛情片，為劉若英執導處女作，並由井柏然、周冬雨主演。而韓版《後來的我們》找來文佳煐、具教煥主演，片名改為《만약에우리》/《之後的我們》，兩人將演繹揪心催淚虐戀！韓版《後來的我們》在韓定檔年末12/31壓軸上映！台灣1月16日上映！

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐、具教煥(翻攝自YouTube)

韓版《後來的我們》：《之後的我們》劇情講述機緣巧合下，身為同鄉的男女主角命運般的交纏，在經歷了普通情侶都會經歷的「熱戀」、「分手」、「錯過」、「重逢」後再也回不到最初的愛情故事。心痛離別的戀人在數年後命運般重逢，回顧過去，講述回憶的故事的羅曼史，原作在海內外都相當受歡迎討論度相當高，因此也讓人相當期待韓版的改編與詮釋！

廣告 廣告

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐、具教煥(翻攝自YouTube)

29歲文佳煐先前主演《偉大的誘惑者》、《那個男人的記憶法》、《女神降臨》、《Link：盡情吃，用力愛》、《愛情的理解》等多樣愛情劇受到觀眾喜愛，不管是演出學生或是職場角色都相當百變有魅力！而文佳煐今年先以新作《那傢伙是黑炎龍》回歸，緊接著下半年又主演《瑞草洞》回歸！而文佳煐許久未出現在大銀幕前，上一部電影作品已經是2016年的《第二次二十歲》，這次時隔將近10年以電影作品韓版《後來的我們》：《之後的我們》回歸！在片中將演繹原作周冬雨「方小曉」一角：「曾經熱戀、分手後多年再度重逢」的女主角角色！

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐(翻攝自YouTube)

42歲演技派具教煥，不管事電視劇還是電影作品都non-stop！具教煥先前曾出演《屍戰朝鮮：雅信傳》、《怪異》、《寄生獸：灰色部隊》等電視劇作品！在大銀幕先前就是演出《屍速列車：感染半島》打開知名度，之後陸續出演《逃出摩加迪休》、《格殺福順》、《絕地逃生》等電影作品，而具教煥今年將以韓版《後來的我們》：《之後的我們》回歸！在片中飾演原作井柏然角色「林見清」！在原作中方小曉與林見清相識相戀交往，卻因為現實、價值觀等原因分手，時隔多年再度上演重逢戲碼，但一切都已經回不去！

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐、具教煥(翻攝自YouTube)

韓版《後來的我們》：《之後的我們》今日首發預告，劇情看得出來還原原作， 兩人十年前相識相戀，青澀時期相當甜蜜，輛人炙熱的相愛，但最後還是走向分離，也令人好奇韓版會有怎麼不一樣的劇情詮釋或發展呢？就讓我們也期待該片在台灣上映吧！韓版《後來的我們》：《如果我們》在韓定檔年末12/31壓軸上映！台灣將於1月16日上映！

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐、具教煥(翻攝自YouTube)

韓版《後來的我們》：《之後的我們》文佳煐、具教煥(翻攝自YouTube)

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！