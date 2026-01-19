韓版于朦朧翻版？韓國嘻哈鼻祖離奇暴斃30年 遺體28針孔真相至今遭禁播

記者林宜君／台北報導

南韓嘻哈音樂史上一個無法抹去的名字金成宰，在飯店房間中離奇停止心跳。遺體上密密麻麻的針孔、翻轉再翻轉的判決，以及至今仍被法院封殺的節目內容，讓這起案件即便過了30年，仍成為南韓娛樂圈最敏感的禁忌話題。被譽為「南韓嘻哈鼻祖」的雙人團體DUEX成員金成宰，於1995年11月在首爾五星級飯店離奇身亡，得年僅23歲。案發當時，他才剛完成單飛出道舞台，事業正值上升期，卻在隔天清晨被發現陳屍房內沙發，手臂上赫然留下多達28個針孔，震驚全國。

金成宰生前不菸不酒，性格開朗，對未來充滿規劃，卻被認定是自殺。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

經紀人與家屬第一時間即強烈否認「自殺」說法。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

然而，南韓國立科學搜查院卻在死亡隔日火速公布死因。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

金成宰血液中驗出「動物用麻醉劑」成分，官方因此重啟調查，並將矛頭指向當時與他同住飯店房間、且曾購買相關藥物的女友。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

女友一審被判無期徒刑，但二審時關鍵證人翻供，改稱購買藥物是「受金成宰所託」。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

最終女友獲判無罪，全案就此定讞。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

金成宰生前不菸不酒，性格開朗，對未來充滿規劃，經紀人與家屬第一時間即強烈否認「自殺」說法。然而，南韓國立科學搜查院卻在死亡隔日火速公布死因，認定為藥物注射過量導致的意外死亡，倉促結論引發外界高度質疑。案件隨後出現重大轉折。有研究人員指出，金成宰血液中驗出「動物用麻醉劑」成分，官方因此重啟調查，並將矛頭指向當時與他同住飯店房間、且曾購買相關藥物的女友。女友一審被判無期徒刑，但二審時關鍵證人翻供，改稱購買藥物是「受金成宰所託」，最終女友獲判無罪，全案就此定讞。

判決結果不僅未能平息疑雲，反而讓質疑聲浪持續擴大。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

南韓電視節目「我想知道真相」試圖重新調查此案。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

卻遭金成宰前女友以法律途徑成功申請禁播。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

因禁播令使案件細節再度被封存。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

因此該集節目胎死腹中。（圖／翻攝自迷霧調查組YT）

判決結果不僅未能平息疑雲，反而讓質疑聲浪持續擴大。外界普遍質疑，金成宰前女友家族背景顯赫，是否影響司法獨立性。更引發爭議的是，20多年後，南韓電視節目「我想知道真相」試圖重新調查此案，卻遭當事人以法律途徑成功申請禁播，使案件細節再度被封存。如今距離金成宰離世已滿30年，最大嫌疑人早已回歸平靜生活，家庭幸福、行事低調，而案件真相卻始終無法被完整攤在陽光下。這起結合娛樂圈、司法爭議與權力陰影的命案，至今仍是南韓社會不敢深談的禁區。

