韓版亞馬遜大地震，恐吞1兆韓元天價罰單！酷澎驚爆韓國最重大個資外洩，內鬼竟是中國前員工
南韓大型電商巨頭酷澎（Coupang）爆發大規模個資外洩事件，該網站共有3370萬名客戶個資遭竊取，涵蓋他們的姓名、地址和電話號碼全數外流，雖然公司第一時間對外強調，用戶的信用卡等資訊並沒有受波及，可如此巨大的數量，依然引發大批民眾擔憂。總統李在明（Lee Jae Myung）也在國務會議上呼籲，要求監管機關對該企業加強處罰，甚至打算引入重大違規的「懲罰性賠償」制度。
《韓國時報》報導指出，除了3370萬名客戶個資外流一事，讓李在明大為震撼之外，他也在會議上抨擊酷澎，個資外流時間長達5個月、公司居然毫不知情，隨即下令執法和監管部門查明原因，並且嚴加追究相關責任，甚至不排除參考海外他國既有案例，提出「加強處罰並落實懲罰性賠償制度」，才能防止肇事者再犯。
個資外流事件被媒體曝光後，酷澎總部表示，根據追查發現，外洩最早開始於今年6月，始作俑者被認定是一名中國籍前員工，該員工曾在公司的驗證系統開發團隊任職，但他目前已離職並離開韓國。
這場竊取用戶個資的時間段，從6月一直持續至11月，利用酷澎的「電子簽章密鑰」，訪問系統的後台伺服器，這一點也顯示出、公司存在嚴重的內部管理疏失，因為當員工離職後，為什麼他還能訪問後台伺服器，卻沒有被及時撤銷權限。目前南韓警方表示，他們已經掌握犯案用的IP位址，正全力追查幕後黑手。
這起被視為韓國史上最大規模的個資外洩案，可能讓酷澎、這家快速崛起且幾乎拿下整個市場的電商巨頭，面臨破紀錄的天價罰款，韓國媒體估計、罰款金額最高可達1兆韓元（約新台幣214.14億元）。這個計算的依據，是引述《個人資料保護法》，企業最高可被處以與受損數據直接相關營收的3%罰款。而酷澎今年前三季的國內營收，估計已達31.226兆韓元（約新台幣6700億元）。
在此之前，同樣因為個資外流挨罰的企業，目前最高罰款紀錄當事人是：SK電信（SK Telecom），他們當年被政府開罰1348億韓元（約新台幣28.87億元）。但是相比之下、酷澎案涉及的人數更多（3370萬人 vs. 2324萬人），市場預期此次罰款將更為驚人。
而學者與民間團體對此也提出警告，假如政府沒有設置制度，讓洩漏用戶個資的企業，存在面臨破產的真實威脅，那根本不用期待這些大財閥，會主動改善數據安全，基礎都沒有先打穩固，南韓想成為另一個人工智慧（AI）強國的雄心壯志也將只是空談。
