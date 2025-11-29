韓版悲慘世界！貨車司機從物流公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

南韓1名41歲的貨車司機，日前因從物流公司的冰箱內拿走的巧克力派及另1份點心，而被法院裁罰5萬韓元。（圖／翻攝X@koryodynasty）

位於南韓全北特別自治道全州市的全州地方法院曾在5月表示，1名41歲的貨車司機因未經允許從物流公司的冰箱內拿走總價約1,050韓元（約合新台幣22元）的巧克力派及另1份點心，而被法院裁罰5萬韓元（約合新台幣1,069元），引發公眾譁然。如今，全州上訴法院透露，男子已被改判為無罪。

綜合外媒報導，檢方指出，這名司機於2024年1月18日凌晨4時06分左右，在全北特別自治道完州郡的1家物流公司內，從冰箱拿走1個市價400韓元的巧克力派及1份600韓元的點心，並因此遭到起訴。

廣告 廣告

基於涉案金額極低，檢方原先僅求處簡易判決，但被告要求正式審判，並在庭上表示自己無罪。這名貨車司機說：「當時其他司機告訴我，冰箱裡的點心大家都可以吃。我也只是基於這個理解拿了1個巧克派和點心，所以我不明白為什麼這算是偷竊。」

然而，負責管理冰箱的公司職員否認了這項說法。該名職員表示：「我們的員工確實曾主動把點心提供給司機，但從來沒有司機在未經允許的情況下自行取用物品。」

法院最終在5月初裁定貨車司機敗訴，並引用出入限制與相關證詞做為判決依據。法院指出：「事發地點位於大樓2樓，該樓層將辦公室區域與司機休息區分隔開來。貨車司機並不被允許進入辦公區，而冰箱位於該區域最裡面。」

1名保全也作證表示，他從未看過貨車司機接近或使用該冰箱。判決書中寫道：「根據建築動線及相關證言，被告理應清楚自己沒有權限取用冰箱內的物品。」

法院指出，被告在審理中坦承拿走點心，加上物品價值低，原則上對他有利；但法院同時考量其過去曾有類似前科、公司未予原諒，以及整起事件的背景脈絡。法院表示：「綜合行為的動機、方式與結果，以及被告事後的態度，原簡易判決所設定的罰金並不過重。」

該名司機事後隨即對此判決提出上訴。在最終裁決中，由於司機們透露有被告知「可以在辦公室吃零食，保全人員在夜班期間也吃零食。」與此同時，還有39名司機作證稱，他們也吃了冰箱裡的零食，因此上訴法院裁定「很難斷定被告有偷竊的意圖。」

被告律師在判決後向記者透露，該名司機「為這起因拿了零食而衍伸出的官司深感羞愧」，並感嘆「他只是在清晨餓了，吃了1塊巧克力派」。被告律師也補充，雖然過程峰迴路轉，但我對這個結果非常感激，「我相信被告也有同感。」

該案件也在韓國引發公眾的強烈抗議，工會將這名司機比作法國經典小說《悲慘世界》中的主人公尚萬強（Jean Valjean），他為了讓兄弟姐妹能夠溫飽，而去偷麵包，最終被判處監禁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

推「通姦除罪」無照律師涉詐貸1.6億！ 檢訊後聲押禁見獲准

香港宏福苑惡火釀128人亡！居民1個月前就警告「外牆都是易燃物」