韓版柯震東開金嗓！苦練中文「展現絕對音感」被讚：比本地人還標準

記者徐珮華／台北報導

韓星振永曾演出《那些年，我們一起追的女孩》韓國版《妳是我眼中的蘋果》柯震東角色大受歡迎，影歌雙棲的他，與李沐、宋柏緯主演電影《那張照片裡的我們》，並攜手9m88演唱主題曲〈此刻永遠Timeless〉。歌曲特別收錄中客韓三語版和中文版雙版本，振永苦練中文，9m88也首次正式錄製客語歌曲，兩人在語言上都有極大挑戰。

振永主演電影《那張照片裡的我們》，並演唱主題曲〈此刻永遠 Timeless〉。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永第一次收到這首歌時，就被旋律深深吸引，即便不在錄音狀態，也會反覆播放練唱，認為這首歌就像為劇中主角「金浩熙」量身打造的情感延伸。錄音時，他腦海中湧現拍攝現場一幕幕畫面：他與女主角對戲的片段、照相館的光影與氛圍，那些記憶成為他進入情緒的關鍵。

而他最大的挑戰就是要以中文演唱，展現接近「絕對音感」般的精準：除了事先做足功課、背誦歌詞外，錄音現場更是「一個音一個音」細細校正，學習速度極快。歌曲製作人稱讚他非常謙虛、有禮，總是提前準備、專注投入，有些細節發音甚至比本地人還標準，哪怕有音節略有偏差，只要聽一次就能立刻修正回來，展現出近乎職人精神的敬業態度。

9m88首度挑戰客語歌曲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

9m88除了曾與林生祥合作客語表演之外，這是她第一次正式錄製客語歌曲。投入配唱前，她已大致了解電影故事核心，並親自到片場參觀照相館場景，聆聽導演分享角色的背景與氛圍，具體感受到男女主角在那個時代所承受的壓力與情緒。因此第一次聽見這首歌的Demo時，她便直覺認為：「這是一首與故事高度契合、畫面感非常強烈的歌。」

《那張照片裡的我們》振永（右）、李沐（左）、宋柏緯譜出三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

〈此刻永遠 Timeless〉為延伸電影跨文化相遇的主題，收錄三語合唱版與中文版本兩種詮釋方式，中文承接故事主線，象徵角色相遇的土地；韓文與客語則帶著各自的文化脈絡，在歌曲中彼此回應。歌詞悄悄停駐在生活裡微小卻能長久留痕的片刻，振永與9m88一起唱出電影中青春的遺憾、命運的無奈，以及無法成為永恆卻珍貴的瞬間。

