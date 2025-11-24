韓版「創意私房」淫魔主嫌 遭判無期徒刑

在Telegram加密聊天室經營性侵、性勒索集團的33歲南韓淫魔金諾萬（Kim Nok-wan），11月24日被首爾法院判處無期徒刑，當地電視播出他被捕後移送的畫面。美聯社



犯案手法與台灣「創意私房」淫魔集團類似，規模比南韓「Ｎ號房」事件更龐大的一個南韓網路淫魔集團，33歲的主嫌金諾萬（Kim Nok-wan，音譯）週一遭判處無期徒刑。

南韓法制上仍有死刑，但是從1997年之後就沒有再執行過死刑，無期徒刑實質上等同於南韓最重的刑罰。

首爾中央地方法院表示，金諾萬在被捕前的4年犯罪行為中，性剝削、性虐待了261名受害人，強姦十多名未成年受害人，罪行極為嚴重，必須「永久與社會隔離」。法院同時判處他的10名同夥2年至4年不等的有期徒刑。執法當局表示，此案是韓國迄今為止最大的網路性犯罪案件。

以Telegram加密聊天室經營性侵、性勒索以及出售淫照集團的南韓淫魔Kim Nok-wan。翻攝CNN

根據法庭披露的犯罪細節，從 2020年8月左右開始，金諾萬把目標鎖定在社群媒體上發布帶有暗示性內容的女性，以及試圖加入秘密Telegram聊天室分享熟人數位合成淫照的男性。他威脅對他們曝光，脅迫他們招募新的受害人，從而形成了金字塔式的勒索集團，該集團製作和分享了針對絕大多數都是未成年人的合成淫照。

法院指出，金諾萬透過這個色裸網路，強姦或性侵了16名受害人，其中包括14名未成年人，並在其中13宗強姦案過程中錄製強姦實況影片。他製作了約1700份針對約70名受害者的性侵圖像或影片，並在網路傳播其中約260份，以威脅那些拒絕合作的人，同時還試圖勒索部分受害者的家人和同事。

法院表示，其他被告（包括5名未成年人）明知他們通過影片和圖片所威脅招募來的受害者，將會遭受與他們自己一樣的性剝削，但仍實施了這些行為，以防止自己的圖像被散佈。

法院在一份聲明中說：「大多數受害者是兒童或青少年，他們的身心因此遭受了極度的痛苦。」「數位性犯罪會使受害者的損害在數位空間中迅速擴大到無法彌補的程度，一旦性剝削材料散佈，要徹底清除幾乎不可能的，從而使得損害幾乎無法彌補。」

金諾萬今年1月被捕後，罪行震驚南韓公眾。本次判決是在對先前知名的「N號房」事件主嫌趙主彬（Cho Ju-bin，音譯）判處42年徒刑的同一法庭做出。趙主彬當時勒索包括未成年人在內的數十名女性，拍攝色情影片，賣給加入他聊天室的其他淫魔，犯案手法與創意私房如出一轍。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

