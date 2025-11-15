韓物流中心大火 出動6架消防直升機高空救災

南韓忠清南道一間大型物流中心，15日清晨發生火警，火勢延燒迅速，當局出動6架消防直升機、170名消防隊員，前往救災。

南韓忠清南道一間大型物流中心15日清晨發生火警。圖僅為示意。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓忠清南道一處物流中心於當地時間15日清晨6點多發生火警，火勢迅速蔓延，造成1、2樓完全被燒毀。附近居民表示聽到爆炸聲，還看見建築物碎片四散、濃煙瀰漫。所幸當時尚未到上班時間，物流中心內僅有3人在場，全數安全疏散，沒有傳出人員傷亡。當局已出動170名消防隊員及6架消防直升機進行搶救，起火原因仍待調查。

南韓忠清南道一棟物流中心在當地時間15日清晨6點多突然陷入火海，建築物屋頂被大火吞噬，濃煙瀰漫遮蔽了天空。這場大火來勢洶洶，火勢在不到1小時內迅速延燒，導致物流中心的1、2樓完全被燒毀，現場情況十分危急。

住在物流中心附近公寓的居民描述了火災發生時的恐怖場景。一位居民表示，他甚至聽到了爆炸聲。另一位居民則形容當時的情況，建築物碎片四散飛濺，到處都是濃煙，場面相當驚人。

為了控制這場火災，當局立即採取緊急行動，出動了170名消防隊員前往現場救援。同時，6架消防直升機也從高空進行滅火作業，全力撲滅火勢。消防人員還緊急疏散了物流中心內的所有員工。

所幸的是，由於火災發生在清晨6點多，尚未到正常上班時間，物流中心內只有3人在場。這3人全數安全疏散，因此這起嚴重火災沒有傳出任何人員傷亡的消息。

目前，這起火災的詳細起火原因還有待進一步調查。相關單位正在對現場進行勘查，以確定火災的確切原因及造成的損失。

