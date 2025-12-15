韓獨檢組揭尹錫悅內亂案：策劃戒嚴清除異己 共起訴27人、3人遭批捕

南韓前總統尹錫悅涉內亂叛國案，獨立檢察組15日公布偵查結果，直指尹錫悅早在2023年10月前即策劃實施緊急戒嚴，目的是清除異己、獨攬大權。(資料照片) 圖 : 翻攝自視覺中國

[Newtalk新聞] 韓國負責調查前總統尹錫悅等人內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）15日公布偵查結果，指尹錫悅早在2023年10月前即策劃實施緊急戒嚴，目的是清除異己、獨攬大權；在長達180天的調查中，共對27名涉案人員提起公訴，尹錫悅等3人遭批捕。

獨檢組獨立檢察官趙垠奭在記者會上表示，尹錫悅就任初期即多次提及「總統緊急權力」，並從2023年起為實施戒嚴做準備。調查確認，尹錫悅2022年11月與時任執政黨國民力量領導班子共進晚餐時，曾提及「即便遭槍殺，也要清除一切」；一名偵查機關高幹更供述，早在2022年7至8月即聽聞尹錫悅計劃在國會議員選舉後宣布戒嚴。

據獨檢組指出，尹錫悅將總統府遷至聯合參謀本部（聯參）所在地附近，為總統與軍方勾結創造條件。他在與軍方人士密切互動中下定決心宣布戒嚴，前總統警衛處長金龍顯及前情報司令盧相元於2023年10月討論軍方人事調整方案，將執行戒嚴核心任務的軍方人士提前調至要職。尹錫悅並將宣布戒嚴時點定在國會議員選舉後，從2024年3月起向軍方強調戒嚴必要性，甚至撤換反對戒嚴的時任防長申源湜。

偵查結果顯示，尹錫悅企圖動員軍方以武力阻止政治活動、癱瘓國會運作，並設立臨時立法機構掌控立法權與司法權。其夫人金建希涉入的「政治掮客」明泰均介選案及操縱股價案等司法風險，也推波助瀾促使戒嚴實施。此外，尹錫悅試圖透過非正常軍事作戰誘導朝鮮發起武力挑釁，以製造戒嚴名分；軍方後續放飛無人機滲透平壤，企圖刺激朝方，但因聯參消極態度及朝鮮無回應而失敗。

獨檢組強調，尹錫悅在戒嚴期間投入戒嚴軍佔領選舉管理委員會，意圖將4月國會議員選舉扣上「反國家勢力舞弊」帽子，為國會解散製造名分。

在起訴名單中，尹錫悅以涉嫌動用特殊手段妨害執行公務、一般利敵罪及做偽證為由，三度遭獨檢組提起公訴。另有8名前政府高官被起訴，包括前國務總理韓悳洙、前國家情報院長趙太庸、前企劃財政部長官崔相穆、前國防部長官金龍顯、前行政安全部長官李祥敏、前法務部長官朴性載等；9名前總統辦公室負責人亦遭起訴，如前秘書室長鄭鎮碩、前總統警衛處長朴鍾俊及前次長金成勳。國民力量議員秋慶鎬、林鍾得，前國務總理黃教安，以及6名軍方人士亦在起訴之列。獨檢組並追加起訴金龍顯、前國軍防諜司令部司令呂寅兄、前情報司令盧相元及文相皓，並延長其羈押期限。

趙垠奭於今年6月12日獲任獨立檢察官，隨後組建238人規模獨檢組，共接管249起案件，並處理其中215起。獨檢組自評，已對檢方、高級公職人員犯罪調查處及警方的偵查資料進行彙總分析，查明戒嚴策劃時點、實施理由及國務會議情況等；在接手在審案件後持續支持公訴，為韓國引進獨立檢察官制度以來首例。獨檢組並提及，依相關法律，一審庭審首次實況轉播，讓國民親眼確認戒嚴真相。

