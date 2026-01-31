韓瑜不滿「父親偏心、兄弟算計」 慘陷家產爭奪風波

韓瑜身陷家產爭奪風波。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

韓瑜首次參與實境節目，在陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任時空探員的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，第二單元「歡迎來到黎明別館」飾演喜翔的大女兒，個性火爆、四處為敵，甚至捲入家產風波，引發殺機。

「歡迎來到黎明別館」劇情全面升級，邀請實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin、網紅喬瑟夫擔任關鍵劇情推進角色（NPC）。韓瑜曾在受訪時坦言，接到《百分之一》的邀約時猶豫許久，擔心自己表現影響進度，「我幾乎沒有參加過綜藝節目，我不是一個很會臨場反應的人，我覺得我反應不夠快，所以我會怕沒有做到或是做好，但是這題材有我渴望的恐怖片、演屍體、殺人犯、變態，真的太吸引我，所以我覺得我一定要接」。

韓瑜（右）不滿小妹周曉涵被爸爸寵愛。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

這次，韓瑜在劇中不滿父親喜翔總是偏心周曉涵飾演的小妹，又與馬力歐所飾演的家僕彼此牽制又相互攻防、各懷鬼胎。最慘的是，就連丈夫廖允杰（小杰）、二哥喬瑟夫也因為家產在背後謀劃、想陷她不利。

劇組日前釋出2月1日播出的「歡迎來到黎明別館 中」預告，探員們發現一具無頭屍，該屍體身穿和韓瑜一樣的和服，讓人懷疑韓瑜已經遭遇不測；喬瑟夫被追問「你為什麼要下藥毒你姊姊？」時露出狡猾微笑，馬力歐又說「頭是我砍下來的，但是我沒有殺人」，以及周曉涵冷漠的拔出匕首，總總畫面都讓人在猜想究竟誰是殺人兇手。

「歡迎來到黎明別館」演員卡司豪華。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

另，首度嘗試戲劇實境的演員鄭煒齡，飾演養女「楊孫貽」，成了楊家繼承的關鍵人物，她在直播中興奮表示：「錄影前幾天我真的很緊張，做了很多的心理建設，尤其跟這麼多資深前輩們一起演戲，錄影過程的狀況也很多，因為我們都帶著耳機，導演會透過耳機下指令給我們，但是很多時候探員們的聲音真的大到我根本聽不到耳機裡面的聲音，所以會有很多突發狀況，不過真的是一個很有趣的經驗。」也許願未來有機會加入探員，參與解謎。《百分之一相對論》每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播，隔週六晚上10 點在三立都會台播出。

