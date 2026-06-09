韓瑜古裝美翻驚艷全網 《阿松》收視開紅盤白家綺謝觀眾

韓瑜劇中古裝造型驚艷，首播後掀起網友熱烈討論。（民視提供）

民視、公視台語台、中華電信的強檔大戲《阿松與阿暖》8日在民視首播，首集平均收視高達2.74，最高收視更衝上3.60，超過90萬名觀眾收看，為新戲開出亮眼紅盤，韓瑜在劇中穿上古裝更掀起話題，她興奮表示：「真的很開心啊，這對我們來說是一個非常好的開始，後面的劇情絕對會越來越精彩，請大家一定要持續收看。」

《阿松與阿暖》以傳統糊紙工藝與王船文化為背景，結合穿越元素、親情與師徒情誼，首集播出後即引發熱烈討論。劇情描述阿松（柯叔元飾）帶著精心製作的紙藝作品「樊梨花」，準備參加工藝大獎「傳心獎」，卻因父親從中阻擾而錯過報名時間。長年活在父親光環與陰影下的阿松，憤而決定自立門戶，父子關係也因此決裂。

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柯叔元（左）飾演阿松挑戰紙藝職人角色。（民視提供）

《阿松與阿暖》融合王船文化、紙藝工藝與穿越元素，首集播出即引發話題。（民視提供）

男主角柯叔元對於收視開紅盤，他開心表示：「俗話說好的開始是成功的一半，非常謝謝觀眾朋友的支持，我們還要繼續努力，也很謝謝之前收看《豆腐媽媽》的觀眾朋友們，願意愛屋及烏，繼續支持我們的《阿松與阿暖》。」

劇中飾演阿芬的白家綺則透過社群分享自己的感動心情。她透露，昨天晚上8點一到，全家人便守在電視機前，期間還收到許多親友傳來訊息，告訴她大家也正在收看，讓她感到相當窩心與感動。她也特別感謝所有幕前幕後工作人員的付出，「因為有大家同心協力，才能把這麼美好的故事呈現在螢幕前。接下來的劇情只會越來越精彩，希望大家繼續陪著我們一起笑、一起感動。」

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