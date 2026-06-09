韓瑜古裝驚艷全網 白家綺發聲感謝了！柯叔元：繼續努力
記者鍾智凱／台北報導
白家綺在新戲飾演阿芬，則透過社群分享自己的感動心情。她透露，昨天晚收到許多親友傳來訊息，告訴她大家也正在收看，讓她感到相當窩心與感動。
白家綺表示：「作品充滿大家的心血與努力。看到大家的留言和回饋，真的讓我們更有動力繼續前進。」她也特別感謝所有幕前幕後工作人員的付出，「因為有大家同心協力，才能把這麼美好的故事呈現在螢幕前。接下來的劇情只會越來越精彩，希望大家繼續陪著我們一起笑、一起感動。」
柯叔元開心表示：「俗話說好的開始是成功的一半，非常謝謝觀眾朋友的支持，我們還要繼續努力！」韓瑜則興奮表示：「真的很開心啊！這對我們來說是一個非常好的開始，後面的劇情絕對會越來越精彩」。
劇中神秘女子阿暖為了王船來到雙溪，對傳統糊紙工藝展現出超乎常人的了解與技藝。阿松察覺她的天分後，萌生收她為徒的念頭，也為兩人的命運埋下《阿松與阿暖》伏筆。
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