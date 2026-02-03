韓瑜慘遭斷頭？周曉涵激動：我身為人母什麼都做得出來 喜翔、馬力歐驚人「身分關係」曝光

周曉涵與韓瑜有精彩的對手戲。映底子國際傳媒股份有限公司提供

實境節目《百分之一相對論》第二單元《歡迎來到黎明別館》中，為了還原故事背景，劇組特地前往位於北投的一處老眷村「中心新村」進行拍攝，將眷村中的數棟老宅翻新打造成節目中的主要場景。同時，劇組也請來實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡（Rin），以及首次挑戰戲劇的喜劇演員喬瑟夫擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。隨著探員們抽絲剝繭，恐怖真相逐漸浮出檯面，探員們將全力阻止這場神祕儀式。

眷村老宅驚見多具無頭屍 陳漢典潘君侖翻開女屍找到驚人真相。映底子國際傳媒股份有限公司提供

豪門家產爭奪戰染血 韓瑜驚傳慘遭斷頭

在最新一集中，六位探員受邀至北投深山邸宅調查都市傳說〈黎明的祝福〉儀式，調查剛開始就迎來一場可怕的無頭分屍案。由韓瑜飾演的楊家大姐「楊金晶」與周曉涵飾演的楊家小妹「楊桐花」，因楊家繼承權分配產生口角，隨後大姐竟遭人斷頭，現場嚇壞所有探員，讓家產爭奪戰染上恐怖氣息。

周曉涵在直播中分享，這是她印象最深刻的一場戲，也是她首度挑戰母親角色：「當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」導演郭方儒則透露，戲劇內容皆為另外拉出來拍攝，現場會預測探員站位以引導演員表演，最終呈現出實境與戲劇畫面交錯的剪接成果。

喬瑟夫飾演楊家二哥 與周曉涵結緣成為好友。映底子國際傳媒股份有限公司提供

喬瑟夫重裝化身日本武士 下戲仍不忘嚇探員

首度參與解謎實境的喬瑟夫，飾演楊家二哥「楊銀樹」，個性詭計多端被網友笑稱為「喬蛇夫」。本週節目中，他穿上重達二十公斤的日本武士盔甲追逐探員，讓現場尖叫聲連連。喬瑟夫笑說：「穿著日本武士盔甲真的很帥，但真的很重，要跑來跑去不容易！而且我嚇得很開心，連下戲都在嚇探員。」他表示這次合作是非常新鮮的體驗，錄影前甚至因期待而失眠，更向劇組喊話：「如果有第二季一定要找我。」

喬瑟夫穿20公斤武士盔甲，坦言裡面好熱。映底子國際傳媒股份有限公司提供

周曉涵變身木偶 護女心切網友看哭

飾演楊家三妹「楊桐花」的周曉涵，角色設定原為知名公益人，受邀進入別館後卻因神祕儀式被改造成木偶，失去人生。她與飾演養女「楊孫貽」的鄭煒齡發展出深刻母女情，一心想帶女兒離開別館追求幸福，卻面臨天人永隔的悲劇。該片段在社群曝光後引發討論，網友直呼：「曉涵看起來真的是一個好母親。」周曉涵也透露，因為節目與喬瑟夫結緣成為好友，非常期待下次合作。

周曉涵首度飾演母親，為了女兒什麼事情都願意做。映底子國際傳媒股份有限公司提供

本本、梁以辰高分貝闖關 嚇跑日本武士

另一段高潮則是探員本本與梁以辰組成的「髮香組女力組合」執行任務。兩人在黑暗房間內被日本武士嚇得驚聲尖叫，梁以辰甚至叫到被自己的口水嗆到，巨大的反應反讓飾演日本武士的演員連滾帶爬逃離現場。本本分享，雖然一開始很害怕，但後來覺得要保護以辰，便勇敢拿屏風擋住日本武士。製作人郭彥伶與導演郭方儒表示，這類有化學反應的組合正是節目期望達到的效果。

劇組用心打造斷頭人偶。映底子國際傳媒股份有限公司提供

真相大白 喜翔、馬力歐父子身分揭曉

《歡迎來到黎明別館》劇情進入最高潮，真相終於浮出水面。原來楊聰長期尋找合適身體進行〈黎明的祝福〉儀式以轉移靈魂。喜翔飾演的「楊強瑞」，其真身其實是馬力歐飾演的管家「梁子臨」之子，靈魂則是楊聰本人；楊家成員皆被楊聰改造為意識離開身體的木偶。管家梁子臨則希望藉由探員之力打破百年詛咒。下週節目將揭曉儀式背後更深層的恐怖真相。



