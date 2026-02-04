韓瑜揭演藝生涯「最大突破」 楊子儀、鄒承恩「濕身互擦」太有愛！被拱組男男CP

楊子儀（左）跟鄒承恩在《阿松與阿暖》殺青宴上，還原對戲幫對方擦汗。民視提供

《阿松與阿暖》日前舉辦殺青宴，主演韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具有突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試。柯叔元則大讚團隊展現極致專業，眾人集結心血完成的作品，讓他拍得非常過癮。

而楊子儀與鄒承恩在受訪時展現絕佳默契，較晚進組的鄒承恩坦言起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，引得導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。

楊子儀（左）與鄒承恩戲外好默契延續，被笑稱是「流汗培養出來的革命情感」。民視提供

丁力騏、柏妍樺「父女」竟大打出手爆衝突

拍攝過程也經歷了不少艱辛，民雄回憶在雙溪取景時，正逢寒流與連日大雨，是他印象中最冷的一次拍攝體驗。而在劇中飾演父女的丁力騏與柏妍樺，更有「大打出手」的衝突戲碼。柏妍樺透露，為了追求真實感，拍攝時不慎真的打到丁力騏身上，讓她深感內疚，所幸丁力騏大方表示沒關係，兩人的默契也在這場「武鬥」後火速升溫。

丁力騏（左）客串《阿松與阿暖》，飾演柏妍樺的爸爸，兩人對手戲就是大打出手。民視提供

梁家榕與林玟誼在劇中演繹母女間的拉扯與和解，情感流動強烈且動人；鄧志鴻則挑戰性格鮮明的老闆角色，展現對媳婦與孫女截然不同的情感張力，他直言能與年輕演員合作是至高無上的幸福。

梁家榕（左起）、鄧志鴻、林玟誼劇中是一家人。民視提供

楊子儀推薦這部戲不僅描寫王船文化與傳統記憶，更在創新與守舊間尋找平衡。他強調，最重要的傳統其實就是「家人」，那份溫暖不限於血緣，更包含長久的陪伴。資深藝人黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

柯叔元（右起）、韓瑜、黃西田出席《阿松與阿暖》殺青宴。民視提供



