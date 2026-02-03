韓瑜爭產演變血案！ 周曉涵淚吐「當媽心聲」

韓瑜（左）、周曉涵飾演姐妹，有精采對手戲。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，最新一集第二單元《歡迎來到黎明別館》中集，劇組特地前往位於北投的一處老眷村「中心新村」來進行拍攝。調查剛開始就迎來一場可怕的無頭分屍案，由韓瑜飾演的楊家大姐「楊金晶」，與周曉涵飾演的楊家小妹「楊桐花」，因為楊家繼承權的分配產生口角後，大姐竟遭人斷頭，現場嚇壞所有探員，也意外的讓這場家產爭奪戰染上暗紅色的恐怖氣息。

喬瑟夫體驗穿20公斤武士福。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

回想起這場戲的拍攝過程，周曉涵也在直播中分享：「這是我印象最深刻的一場戲，這也算是我第一次飾演母親的角色，當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」

首度參與解謎實境的喜劇演員喬瑟夫，飾演楊家的二哥「楊銀樹」個性如同一條詭計多端的蛇。回想起拍攝過程，喬瑟夫也分享：「其實穿著日本武士盔甲還蠻帥的，真的有化身日本武士的感覺，但是真的很重，要跑來跑去還真的不容易啊！而且我嚇得很開心，因為除了拍戲過程之外我連下戲都在嚇探員。」周曉涵也在直播中分享：「我覺得緣分很奇妙，我因為《百分之一相對論》這個節目跟喬瑟夫結緣，甚至也變成好朋友，很期待下一次的合作。」

