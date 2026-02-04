韓瑜獻出演藝生涯一大挑戰！消失2年再度推新作 絕美近照曝光

記者趙浩雲／台北報導

黃西田、韓瑜、柯叔元《阿松與阿暖》有滿滿的對手戲。（圖／民視提供）

台語大戲《阿松與阿暖》，歷時近半年的精雕細琢，日前正式宣告殺青。劇組特別於昨晚（３日）舉行殺青宴，現場氣氛溫馨熱鬧，主要演員與幕後團隊齊聚同歡，細數拍攝期間的點滴。這部戲字字句句離不開「家」與「溫暖」，為這段充滿挑戰的旅程畫下圓滿句點。

主演韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具有突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試；柯叔元則大讚團隊展現極致專業，眾人集結心血完成的作品，讓他拍得非常過癮。資深藝人黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

梁家榕、鄧志鴻、林玟誼劇中是一家人。（圖／民視提供）

楊子儀與鄒承恩在受訪時展現絕佳默契。較晚進組的鄒承恩坦言起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，引得導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。而鄒承恩為了精準掌握高難度的台語台詞，早起背台詞練台語，敬業到全組佩服。

梁家榕與林玟誼在劇中演繹母女間的拉扯與和解，情感流動強烈且動人；鄧志鴻則挑戰性格鮮明的老闆角色，展現對媳婦與孫女截然不同的情感張力，他直言能與年輕演員合作是至高無上的幸福。楊子儀推薦這部戲不僅描寫王船文化與傳統記憶，更在創新與守舊間尋找平衡。他強調，最重要的傳統其實就是「家人」，那份溫暖不限於血緣，更包含長久的陪伴。

