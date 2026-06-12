韓瑜「一眼萬年」告白肖戰

46歲的8點檔女神韓瑜曾大方承認私下是個「宅女」，工作空檔最愛躲在家追劇，幾年前看了肖戰與王一博主演的爆款陸劇《陳情令》後，更是愛上肖戰，成了對方的超級鐵粉，還因此迷上看BL劇與閱讀耽美小說，自招是不折不扣的「腐女」。時隔多年，韓瑜受訪時笑說，雖然這3年她又愛上BTS，「但對肖戰的愛還在，我是花心的女人」。

韓瑜表示，她不是追求流行的人，當初在1、2年後才看了《陳情令》，結果一看成癮，一直重刷，至少看了4、5次，覺得肖戰真的「太帥、太漂亮」，「他的眼睛乾淨清澈，讓人忍不住讚歎怎麼會有這麼乾淨的小男生。」

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她以前從沒追過星，肖戰是第一個她特別喜歡的藝人，當時除了會去考古網路上所有肖戰的相關影片，還曾多次公開表達對肖戰的喜愛；肖戰生日時，她也曾在社群平台發文祝賀、用「一眼萬年」甜蜜告白，「我在FB發文說過很欣賞他，宣傳戲劇受訪時也公開說過真的很喜歡他的眼睛，覺得他笑起來很甜」。

不過韓瑜表示，她看戲比較不會代入自己，「我純粹欣賞，不會像很多粉絲會夢想對方當老公，我太理智，是站在欣賞角度」，坦言至今還是很腐女，依舊喜歡看BL小說，以及推理、言情風格，可能她也是演員，想像力豐富。

如果肖戰有機會來台辦見面會，韓瑜說：「我一定要去啊，一定要去面見偶像。」更別說如果有機會跟對方合作，「我想過，如果有可能找我去演他媽媽都OK，當阿嬤也可以考慮，我可以不問酬勞、角色，要我自己出機票錢都可以，願意推掉所有工作去完成這件事，就算只是演一個走過去的路人都可以，反正一定有機會跟他講話。」

見到肖戰想跟他說什麼？「我會跟他說，我覺得你很棒，堅持自己要走的道路，請保持純真乾淨的心情，在喜歡的賽道裡繼續發光發熱」，她誇肖戰是認真的演員，出道多年一直保有初心，這很重要也值得學習。