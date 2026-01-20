韓瑜46歲狀態驚人！「素顏運動照」真實膚況美到不科學

韓瑜出道多年，被粉絲視為凍齡女神。（圖／中時資料照）

女星韓瑜是台劇圈公認的凍齡女神，出道多年憑藉甜美外型與細膩演技，累積大批忠實觀眾支持。現年46歲的她，狀態始終維持得宜，近日在臉書曬出一組運動後的超近距離自拍照，再度掀起網友熱議。

照片中，韓瑜以素顏入鏡，僅簡單綁起頭髮、戴著無線耳機，超近距離自拍，臉蛋在沒帶妝狀況下，膚況依然相當驚人，她的肌膚細緻平滑，毛孔不明顯，臉部線條緊實自然，幾乎看不見皺紋或鬆弛痕跡，整體氣色清透紅潤，散發出健康光澤感，絕佳狀態讓人根本猜不出實際年齡。

韓瑜素顏膚況極佳。（圖／翻攝自韓瑜 臉書）

韓瑜也在貼文中，以一貫豪爽語氣自嘲近況，坦言最近工作忙碌到沒時間運動，她寫道：「唉……忙到沒時間運動……就算有時間，我也只想躺平」，突然有點罪惡感，「下班趕緊小動一下……但還是很想躺平，我就是一個懶鬼」，真實又接地氣的心聲，引起不少上班族共鳴。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言，大讚她狀態依舊在線，「一樣躺平，為什麼妳這麼瘦」、「好漂亮的美女，很喜歡看妳演的戲，工作累了躺平一下下也舒服」、「韓瑜不是很漂亮的嗎? 怎麼現在更漂亮了」、「素顏一樣漂亮」。韓瑜用自然不做作的模樣，再次證明即使沒有濃妝與濾鏡，依舊是許多人心目中的不敗女神。

