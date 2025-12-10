韓瑜46歲生日劇組鋪紅地毯慶生 社死尷尬現場曝光

戲劇女神韓瑜昨(9日)過46歲生日，最近忙拍《阿松與阿暖》的她，昨透露劇組為了幫她慶生還慎重鋪了紅地毯歡迎她進場，她笑說：「還好今年的生日下大雨，所以辦得比較沒有那麼盛〔社〕大〔死〕」。

韓瑜昨發文感謝《阿松與阿暖》的執行製作又幫她過了一次生日，也謝謝攝影師繼去年幫她生日鋪紅地毯後，今年又鋪了一次紅地毯，「今年的紅地毯，真的比去年長超級多！所以我們會收視長虹？！」並笑說：「更要謝謝劇組的所有人，陪我過生日，祝福我生日快樂，有你們真好，我真的很幸福，有好友相伴。更幸運的是，有好多善意的朋友，在我身邊，每天一起努力工作」，希望可以跟這群工作人員一起合作到明年，「謝謝大家的祝福，我們明年見？」

而前一天，韓瑜更點名好友何蓓蓓專程來陪她過生日，「千里迢迢，抱著蛋糕、生日禮物、聖誕禮物，還有滷味、蜜餞、飲料，大包小包，坐火車來給我驚喜」，並表示自己其實在吃中藥調身體跟減脂，仍因為盛情難卻，把好友送的蛋糕吃光光。

韓瑜2015年和孫協志結束4年婚姻，如今前夫梅開二度，去年韓瑜受訪表示其實有嚴重容貌焦慮，大方承認合照或自拍照要修圖，「我認為自己是個商品，也要求自己是個很好的商品。」但也期望大家看到她外貌之外別的價值，好友何蓓蓓曾幫她想找機會認識別的男生，但韓瑜自嘲很宅，不出門也懶得回訊息，她因《陳情令》迷上肖戰，還曾發告白文祝福男神生日快樂，可見她私下迷妹可愛一面。

