韓瑜46歲生日美成這樣！「唯一朋友」搭火車現身 感動告白：永遠愛你

韓瑜開心與何蓓蓓一起過生日。（圖／翻攝自臉書）

藝人韓瑜12月9日迎來46歲生日，她在社群分享慶生點滴，感謝多年閨蜜何蓓蓓特地為她準備驚喜，直呼自己真的很幸福。照片中可見兩人合影笑容燦爛，還有被「清空」的草莓蛋糕，氣氛溫馨。

韓瑜透露，何蓓蓓為了替她過生日，「千里迢迢，抱著蛋糕、生日禮物、聖誕禮物，還有滷味、蜜餞、飲料，大包小包，坐火車來給我驚喜～」，讓她相當感動，也忍不住問大家：「你們說，有這種好朋友，是不是超級幸福的事情」。

韓瑜依然凍齡美麗。（圖／翻攝自臉書）

她也甜蜜向好友告白：「謝謝妳～永遠愛妳」，並笑說這次真的把蛋糕吃光光，「真的太好吃了，忍不住」，完全忘了自己「是在吃中藥調身體，還有努力減脂的女藝人」。貼文曝光後，粉絲紛紛送上祝福，也稱讚兩人友誼令人羨慕。

韓瑜日前接受專訪時透露，不拍戲的時候都喜歡窩在家裡看BL劇，也不喜歡出門，朋友也不需要太多，何蓓蓓就是她在演藝圈中唯一的朋友，因此她很珍惜兩人的閨蜜情誼。

