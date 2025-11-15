韓生育率僅0.748！房價教育成本超高 台人親揭「這習慣」年輕人難生育

南韓生育率持續低迷，2024年僅達0.748，雖較2023年歷史新低0.721略有回升，但仍遠低於維持人口替代的2.1水平。旅居韓國十多年的台灣人MAY表示，韓國社會高度重視教育投資，加上養育成本高昂、照顧小孩被視為父母責任而長輩較少協助，以及不景氣的經濟環境，都使年輕人生育意願降低。專家指出，高房價、高教育費、職場性別歧視是韓國生育率低落的主因，而台灣同樣面臨生育率僅0.87的困境，兩國政府皆積極推出各項政策試圖提升生育率。

廣告 廣告

韓國面臨低出生率的嚴重問題 （圖／TVBS）

MAY分享她在韓國的觀察，韓國社會認為照顧小孩是父母的責任，爺爺奶奶、外公外婆通常不會協助帶小孩。她注意到身邊朋友的生育意願逐年降低，主要是因為在韓國選擇生育就難以兼顧家庭與工作。MAY表示，經濟因素是韓國生育率低迷的主要原因，大環境不景氣導致開銷增加，使年輕人不敢生育，而生育後的照養問題也會影響年輕人的工作和生活，這是韓國生育率長期無法提高的關鍵因素。

韓國面臨低出生率的嚴重問題 （圖／TVBS）

台師大科技應用人力資源發展教授孫弘岳分析了韓國生育率低落的具體原因。他指出首先是高房價問題，過去十年首爾公寓價格漲了超過2.5倍，一位首爾市民需要不吃不喝超過15年才能買得起一間房子。由於韓國傳統觀念認為結婚前必須擁有住房，這幾乎等於判了婚姻的「死刑」，沒有結婚自然不會有生育。其次是高教育費用，這與就業市場直接相關。因為中小企業的薪資僅有大財閥企業的六成左右，家長們為了孩子未來能進入三星、現代等大財閥工作，不惜花費高額補習費。

根據韓國官方數據，2024年南韓的生育率為0.748，雖比2023年的歷史新低0.721有小幅回升，但仍然非常低迷。不到0.75的生育率意味著每50對夫婦只會有不到38個小孩。專家預估，如此發展下去，韓國經濟成長將在2047年開始萎縮。

年輕人生育意願降低 （圖／TVBS）

孫弘岳進一步指出，性別歧視在南韓特別嚴重，女性一旦生育幾乎就升遷無望，甚至會被迫離職。因此，較高學歷的女性通常會選擇事業而非生育，降低了生育意願。韓國政府已在過去16年間投入超過2700億美元刺激生育，2024年起更推出新生兒第一胎發放200萬韓元、第二胎300萬韓元的政策，兒童津貼也發放至7歲，粗估從出生到上小學至少可獲2960萬韓元。地方政府也提供住房補助，如釜山市提供生1胎可免費住20年社宅、生2胎可免費住一輩子的政策，企業也提供員工生育補助，希望透過多方手法刺激生育率提升。

新光醫院副院長洪子仁表示，台灣的生育率約為0.87，雖略高於韓國，但在全球範圍內仍然遠低於平均值。一般而言，一個國家的生育率需要達到2.1左右才能維持經濟最適合的發展狀態。2024年台灣新生兒僅有13萬4856人，創下歷史新低，自2021年2月起，台灣已進入連續53個月的人口負成長。

專家認為，韓國和台灣都在生育政策上不斷推出新措施，若能改善育兒環境，協助家長緩解經濟壓力，並建立完善的職場環境，將有助於提升低迷的生育率。洪子仁分析，現代年輕人不一定將生育視為人生規劃的必要項目，不生、不願意生、不婚等都成為可能的選項。在價值觀改變的同時，育兒成本、房價和教育成本不斷上升，這些都是韓國生育率下降的根本原因。台韓兩地同樣面臨少子化的嚴峻挑戰，推出有效政策顯得更加重要。

更多 TVBS 報導

營造業空缺率暴增近3倍！基層工種成「無人敢做」行業

媽媽領錢了！符合條件「最高發13萬」 12月公布新制

寧賠錢「提早退伍」 立院曝4年逾1萬志願役

少子化衝擊！大學招生名額全面雪崩 繁星入學創11年新低

