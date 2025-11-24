韓產業部長：與台合作可爭取半導體最優惠關稅

（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國與美國雖完成關稅談判，但就半導體產業的部分尚未確定，韓國產業通商資源部長呂翰九今天接受媒體訪問表示，目前仍有與台灣合作得到最優惠關稅待遇的空間。

呂翰九今天接受韓國MBC廣播節目「視線集中」訪問，在談及與美國的關稅談判時表示，「我們不認為談判已經結束」，並表示未來仍會透過各種機會提出相關議題。

而對於尚無結論的半導體關稅，呂翰九說，半導體產業版圖不會在1、2年內輕易改變，「實際上在半導體產業，跟我們最類似的最大競爭對手可以看作是台灣」，而先前美方已表示會給予韓國與台灣相似的稅率，在台灣仍在與美國協商的情況下，「仍有與台灣合作，得到最優惠待遇的空間」。

但呂翰九並未詳細說明可能透過什麼樣的方式與台灣合作。

美國先前與韓國達成共識，對韓國課徵的半導體產品關稅不會比對其他主要競爭國不利，這也使台灣與美國的談判結果更受關注。

美國總統川普8月曾表示將對進口半導體課徵約100%關稅，要求企業在美國生產或承諾在美設廠，以換取豁免。不過，路透社日前引述美國官員消息報導，川普的幕僚在此事上較為謹慎，為避免刺激中國，對進口半導體關稅的計畫可能不會立刻實施。（編輯：陳承功）1141124