韓男久病厭世！留遺書出國安樂死 家屬報案「警求飛機不要飛」跟閻王搶命

南韓1名患有肺纖維化的60多歲男子A先生，因深受病痛折磨，計畫前往允許「安樂死」的瑞士結束生命。昨（9日）上午，A男準備從仁川機場搭乘前往法國巴黎的航班再轉機，家屬發現異狀後隨即於9點30分報警求助。

《韓聯社》報導，起初警方在10點左右找到A先生時，他以「想在身體變差前最後一次出國旅行」為由否認，由於當時證據不足，警方無法強制限制其行動。然而到了11點50分，情勢出現轉折，家屬發現了A先生留下一封寫有「對不起」等告別字眼的遺書。仁川機場警察接獲通報後，果斷採取緊急措施要求飛機延後起飛，並迅速將已登機的A先生帶下飛機。

為了化解A先生的求死意圖，警方安排了1位年齡相仿的警官與他進行長達數小時的深度面談與心理疏導。在同儕立場真誠勸說下，A先生的心防最終鬆動，打消了出國念頭，並由警方平安交還給家屬。

這起事件也引發了南韓社會對於「尊嚴死」的廣泛討論。在瑞士，雖然醫師直接為病人注射藥物的安樂死屬非法，但允許醫師提供藥物後由患者自行服用的「協助自殺」，且對外國人開放，成為許多末期患者的最後選擇。隨著近期影集《妳和其餘的一切》對此議題的描摹，安樂死在南韓社會已逐漸從禁忌話題轉變為大眾關注的生命倫理焦點。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

