韓男來台後「想撕掉護照」 坦承被台灣社會1氛圍震住了

一名韓國網紅近日發文表示，很喜歡台灣生活的氛圍，他觀察到台灣人可以很自在地穿拖鞋逛百貨公司，同性伴侶也可以大方牽手，不用隨時隨地在乎別人眼光，和韓國總是得生活在別人目光和嘴巴的感受差很大，讓他感嘆地說有種想撕掉自己護照的衝動。

在社群平台Threads上擁有5千多名粉絲的韓國網紅「秀鎬 수호」，日前發文指出，來過台灣後萌生「撕掉護照」的想法。他觀察台韓兩地的環境氛圍，表示在韓國25歲沒穩定工作是失敗、30歲沒資產是失敗、40歲沒結婚是失敗，總是活在別人的「目光和嘴巴」裡。

秀鎬指出，來到台灣後，感受到的卻是另一種自在氛圍，民眾會穿著拖鞋逛百貨公司、可以跟同性伴侶牽手，不用隨時隨地在乎別人眼光，直言很想要改變「護照的顏色」，怕回去那個讓人窒息的籠子。

貼文吸引6.5萬人按讚，不少人分享經驗，認同原PO觀感，「在台灣不用在意別人的目光，沒化妝的人隨處找都有，不結婚的也是一堆，做自己最重要」、「昨天跟我韓國老公也講到類似的事情，他默認，沒有辦法反駁」、「我10年前去韓國，當地導遊就問我說為何沒有化妝敢出門」、「我是嫁給日本人的台灣人，很多日本人也會對我說，在台灣不用在意別人的眼光太舒服了」。

也有不少人認為其實在兩國生活各有優缺點，「台灣確實是很適合生活的國家，但韓國也有自己的優點，比如你們有權志龍」、「不論韓國還是台灣，都有很好的地方，我們就羨慕你們有紅遍全球的韓國愛豆、還有不輸給日本的韓漫」，也有人認為「在台灣就算沒被說失敗，也是會收到建議、詢問、擔心，壓力也很大」、「其實滿多時候還是會希望台灣人可以在意一下旁人的眼光，例如體味管理」。

