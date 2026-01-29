韓男團隊長驚喜嗨唱A-Lin「那魯one」！台語謝粉超接地氣 粉全笑翻

記者陳宣如／綜合報導

韓國男團BTOB隊長徐恩光近日再度引起台灣粉絲熱烈關注，他不僅火速宣布個人演唱會來台，更在宣傳影片中帶來意想不到的驚喜——大唱金曲歌后A-Lin跨年演唱會爆紅的「那魯one」，並以台語向粉絲問候與致謝，展現親切幽默的一面，讓粉絲既感到意外又震驚，紛紛直呼「笑到瘋掉」、「可愛死了！」

徐恩光在影片中驚喜清唱「那魯one、那魯two」。（圖／翻攝自橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative臉書）

徐恩光原訂於2月27日在台北Legacy TERA舉行個人演唱會「My Page」。他曾在去年10月隨BTOB來台舉辦團體演唱會，短短四個月後再度宣布訪台消息，顯示對台灣粉絲的高度重視。在宣傳影片中，他以標誌性高亢嗓音自我介紹「搭給賀！哇洗煞氣a恩光」，隨後繼續用台語說「金架五告甘謝，甘溫甘溫！」向台灣MELODY（粉絲名）表達感謝。他也坦言受到許多粉絲支持深深感動，「揪～甘心欸」，用幽默又真摯的方式向粉絲傳達心意。

廣告 廣告

徐恩光模仿先前爆紅的A-Lin「那魯even eleven」，令台灣粉絲又驚又喜。（圖／翻攝自橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative臉書）

在影片的最後，徐恩光釋出驚喜彩蛋，突然模仿A-Lin先前於台東跨年演唱會即興改編的歌詞，大唱「那魯one～那魯two～那魯three～那魯seven eleven～」，意外引發網路熱烈討論。粉絲表示既驚喜又好笑，認為徐恩光可能是首位演唱A-Lin《那魯灣情歌》改編版本的韓國歌手。留言中不乏讚賞「真的有夠接地氣，太用心了！」，甚至有人希望將影片片段分享給A-Lin本人，也期待未來有機會看到兩人同台演出。

徐恩光為這次來台開唱展現滿滿誠意，撂台語向粉絲致謝，展現超接地氣的一面。（圖／翻攝自橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative臉書）

今年1月，徐恩光推出個人專輯《UNFOLD》，距上次個人專輯已相隔五年。他隨專輯展開巡演，先在首爾與釜山開唱，以「歌手徐恩光的Page」為概念，透過演唱會講述自己作為歌手一路以來的重要篇章。對他而言，每一次到訪台灣，都能感受到粉絲熱情又真摯的支持，也成為他持續唱歌、精進自我的動力。

BTOB隊長徐恩光將於2月27日來台開個人演唱會。（圖／翻攝自橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative臉書）

對於即將到來的台北演唱會，不少粉絲表示相當期待，希望能親眼見證徐恩光的精湛歌唱實力、舞台魅力以及幽默互動。粉絲也提到，希望更多人能一同到場支持，共同感受演唱會的熱烈氛圍，並看見徐恩光帶來更多不同的面向。此次演唱會票價分別為5800元、4800元、3800元及愛心席2400元，門票已於KKTIX售票系統及全家FamiPort機台開賣，並將提供全場擊掌福利，讓粉絲能近距離與徐恩光互動。

更多三立新聞網報導

SUPER JUNIOR藝聲台語告白高雄粉絲 一句「閣再來看你」感動萬人

A-Lin傻眼！尾牙Cue唱「那魯one」 台下竟沒人接唱 網笑：還沒投幣啦

獨家／「那魯one、那魯two～」之後 A-Lin傳明年初挺進大巨蛋

A-Lin那魯灣全網洗腦！新北烏來711爆紅 網笑：腦中自動播放停不下來

