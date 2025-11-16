韓男團SJ大巨蛋連唱3天！ 粉絲砸百萬「60架無人機應援」

Super Junior 連3天登上台北大巨蛋。（圖／民眾提供）

韓國天團Super Junior連續3天在台北大巨蛋開唱，吸引9萬粉絲朝聖，成員們不僅帶來多首經典歌曲，更換上華麗裝扮、用中文及台語互動，展現十足誠意。第3天演出時，粉絲更準備了60台無人機空中應援，讓「銀赫」感動落淚！演唱會結束後，成員們前往許多韓星最愛的韓式燒肉店慶功，而同日舉辦見面會的韓星「李鍾碩」則笑說，原本也想去同一家餐廳，卻因被Super Junior包場而吃不到。

韓國男團Super Junior於11月14日至16日連續三天登上台北大巨蛋，舉辦出道20周年巡迴演唱會。演唱會一開場，當經典歌曲《Super Girl》的前奏響起，立即喚起粉絲們的滿滿回憶，全場氣氛瞬間沸騰。在演唱會中，Super Junior成員們帶來多首經典嗨歌，全體成員換上可愛的動物睡衣，其中希澈更是穿上華麗的孔雀裝，相當吸睛。成員們也展現十足誠意，用台語、中文向粉絲們打招呼，雖然偶有忘詞，但這些可愛的小失誤反而逗得全場觀眾開懷大笑。

SJ包場中山區南京東路上的韓式燒肉店慶功，粉絲們早早來現場卡位，近距離看偶像。（圖／TVBS）

台灣粉絲們為了表達對偶像的支持，在11月16日最後一場演唱會時，特別準備了60台無人機和10位動態攝影師，在空中變化出SJ05、SJ25、SJ logo以及E.L.F.愛心四種形狀，讓9名成員感到非常驚喜，其中銀赫更是忍不住感動泛淚。演唱會結束後，Super Junior一行人前往許多韓星最愛的、位於中山區南京東路上的韓式燒肉餐廳慶功，許多粉絲也早早來到現場等候，希望能再見偶像一面。

有趣的是，韓國男星李鍾碩也在同一天在台北舉行見面會，他開玩笑表示原本晚餐想去同一間韓式燒肉店，但因為被Super Junior包場而吃不成。Super Junior此次在台北大巨蛋連續三天的演出充滿回憶，再度為粉絲們獻上一場場經典舞台，讓所有到場的9萬名粉絲都度過了難忘的夜晚。

