韓男團SJ大巨蛋連唱3天！ 粉絲砸百萬「60架無人機應援」
韓國天團Super Junior連續3天在台北大巨蛋開唱，吸引9萬粉絲朝聖，成員們不僅帶來多首經典歌曲，更換上華麗裝扮、用中文及台語互動，展現十足誠意。第3天演出時，粉絲更準備了60台無人機空中應援，讓「銀赫」感動落淚！演唱會結束後，成員們前往許多韓星最愛的韓式燒肉店慶功，而同日舉辦見面會的韓星「李鍾碩」則笑說，原本也想去同一家餐廳，卻因被Super Junior包場而吃不到。
韓國男團Super Junior日前在台北大巨蛋連續三天舉辦演唱會，吸引高達9萬名粉絲熱情朝聖。演出過程中，成員們不僅帶來多首經典歌曲，更換上動物睡衣及華麗裝扮，用中文及台語與粉絲互動，展現十足誠意。第三天演出時，粉絲更準備了60台無人機空中應援，變化出多種圖案，讓銀赫感動落淚。演唱會結束後，團員們前往中山區南京東路的韓式燒肉店慶功，而同日舉辦見面會的韓星李鐘碩則表示，原本也想去同一家餐廳，卻因被Super Junior包場而吃不到。
韓國男團Super Junior於11月14日至16日連續三天登上台北大巨蛋，舉辦出道20周年巡迴演唱會。演唱會一開場，當經典歌曲《Super Girl》的前奏響起，立即喚起粉絲們的滿滿回憶，全場氣氛瞬間沸騰。在演唱會中，Super Junior成員們帶來多首經典嗨歌，全體成員換上可愛的動物睡衣，其中希澈更是穿上華麗的孔雀裝，相當吸睛。成員們也展現十足誠意，用台語、中文向粉絲們打招呼，雖然偶有忘詞，但這些可愛的小失誤反而逗得全場觀眾開懷大笑。
台灣粉絲們為了表達對偶像的支持，在11月16日最後一場演唱會時，特別準備了60台無人機和10位動態攝影師，在空中變化出SJ05、SJ25、SJ logo以及E.L.F.愛心四種形狀，讓9名成員感到非常驚喜，其中銀赫更是忍不住感動泛淚。演唱會結束後，Super Junior一行人前往許多韓星最愛的、位於中山區南京東路上的韓式燒肉餐廳慶功，許多粉絲也早早來到現場等候，希望能再見偶像一面。
有趣的是，韓國男星李鍾碩也在同一天在台北舉行見面會，他開玩笑表示原本晚餐想去同一間韓式燒肉店，但因為被Super Junior包場而吃不成。Super Junior此次在台北大巨蛋連續三天的演出充滿回憶，再度為粉絲們獻上一場場經典舞台，讓所有到場的9萬名粉絲都度過了難忘的夜晚。
Apo廚房瞎忙Mile反應「超寵」 陳柏霖「鹿肉料理」也沒問題
泰國男神CP Mile與Apo在《出去一下WHAT A TRIP》決定秀一手廚藝，用道地泰式料理來慰勞一同冒險的獵人夥伴陳柏霖、YELLOW黃宣和陳妤。除了Mile與Apo的家鄉菜，陳柏霖也接連端出美味的海鮮及野味料理，讓節目瞬間從冒險節目變身美食節目，看得觀眾大流口水。
選秀新男團預告疑似抄襲F1法拉利車隊方向盤 網友比對幾乎一致...繼ZB1後又爆爭議
選秀新男團預告疑似抄襲F1法拉利車隊方向盤 網友比對幾乎一致...繼ZB1後又爆爭議
aespa成第一個和亞馬遜合作kpop女團！ SM認真闖美展現超狂影響力
aespa成第一個和亞馬遜合作kpop女團！ SM認真闖美展現超狂影響力
李珠珢疑遭色狼伸狼爪 趁亂「偷摸肩、碰腰」粉絲全氣炸
南韓啦啦隊女神李珠珢憑藉「三振舞」及空靈外貌暴紅，來台加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」後更掀起「李珠珢旋風」，人氣持續攀升。不過人紅是非多，近日她前往日本東京巨蛋，替經典賽前的日韓交流賽應援，卻驚傳遭男子伸手騷擾，現場畫面曝光後大批粉絲氣得痛批「太過分」。
Super Junior台北大巨蛋開唱（2） (圖)
韓團Super Junior（圖）15日晚間在台北大巨蛋舉辦第2場SUPER SHOW 10演唱會，選唱中文歌「至少還有你」送給台灣粉絲。
韓團SJ大巨蛋獻唱「至少還有你」 東海感動落淚
（中央社記者王心妤台北15日電）韓團Super Junior今晚在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，唱到「No Other」時，搭上花車繞場和粉絲互動；他們並獻唱中文歌「至少還有你」作為驚喜，成員東海唱到感動落淚。
SJ希澈脫利特衣服送福利
韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，包括希澈在內共9名成員全員到齊，迎接出道20周年。昨晚第二場，當他們演唱台灣場限定曲〈至少還有你〉時，全場3萬名粉絲大合唱，加上美麗的手機燈海，成員東海忍不住拭淚，甚至哽咽到一度唱不下去，直呼：「我其實很少在台上落淚，真的因為大家的熱情太感動了。」
SJ大巨蛋開唱! 北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌
先前高雄為BLACKPINK演唱會，在六大地標點燈應援，獲得粉絲狂讚，這回台北市也動起來，趁著人氣韓團SuperJunior，在大巨蛋連三天開唱，市府以他們的應援色"寶藍色"，打造藍色浪漫人行道樹，還在國父紀念館站，播放三首經典歌，讓粉絲好感動。
Super Junior大巨蛋最終場（3） (圖)
韓團Super Junior（圖）16日晚間在台北大巨蛋舉辦此次訪台的最後一場演唱會，成員們都抱持著會倒在台上的覺悟盡力演出，更驚喜預告會有新專輯推出。
Super Junior嗨唱大巨蛋第3日 北捷：視人潮加發列車
韓團Super Junior一連三天在台北大巨蛋舉行演唱會，今（16）日為最終場，加上附近百貨週年慶等活動，預期將帶來大量人流，台北捷運表示會視人潮狀況，機動加發列車。
粉絲60台無人機應援 韓團SJ大巨蛋最終場全落淚
（中央社記者洪素津台北16日電）韓團Super Junior今晚在台北大巨蛋舉辦最後一場演唱會，成員們都抱持著會倒在台上的覺悟盡力演出，最後粉絲準備60台無人機應援，秀出驚喜圖案和字樣，讓利特等成員感動流淚。
SJ攻大巨蛋第二日 深情唱"至少還有你"東海感性落淚
超人氣韓國天團"Super Junior"，一連三天嗨爆台北大巨蛋，九位成員賣力演出回饋台灣粉絲，還深情用中文獻唱"至少還有你"，東海唱到一半突然感性落淚，謝謝台下E.L.F，成為他們的光，許久未在台灣舞台和體的希澈，也與大家約定50年後大巨蛋見，場面令人動容。身穿黑色勁裝，在台上帥氣開唱，韓流天團SUPER JUNIOR，20週年大巨蛋演出第二天，粉絲依舊擠爆演唱會現場。一首首經典舞曲，帶歌迷搭上時光列車，重返與SUPER JUNIOR的青春回憶，而這次演唱會一大亮點，就是希澈睽違多年，終於在台灣舞台和SJ合體，讓不少E.L.F為此感動落淚，他們也特別為台灣粉絲獻唱中文歌。東海唱到一半，突然淚崩，感謝台下E.L.F，成為照亮他們的光芒，唱到一半，團員們突然換上超萌動物裝扮，讓大批粉絲直呼快溶化。希澈也不忘和粉絲約定，50年後大巨蛋相見，最後團員們一起搭花車繞場，向在場的歌迷們一一道別，為第二天演出畫下完美句點。
直擊／SJ九人真情告白！銀赫哭到說不出話 隊長喊：初心被你們喚回
「韓流帝王」SUPER JUNIOR 出道滿 20 週年，最新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》在台北大巨蛋連唱三天，共吸引 9 萬名粉絲進場。最終壓軸夜在今（16）日登場，九位成員拿出全力帶來精彩演出，卻在安可時被粉絲的驚喜逼哭。
影／SJ二十週年登大巨蛋東海發抖快哭出來 圭賢台上喊「我ㄔ你」全場超困惑XD
出道20年的韓團SuperJunior昨（14）日在台灣開唱，不只成為韓國首組登上台北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手3場入場人數最...
韓團SJ台北大巨蛋末場 北捷視人潮加發列車
（中央社記者楊淑閔台北16日電）韓國人氣男團Super Junior近日在台北大巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會，今天是最後一場，台北捷運公司表示，傍晚5時即開唱，預計常態班次行駛，並會視人潮狀況機動加發列車。
「玉澤演坐過的 請保持乾淨」 兒子也追韓團 公車司機懂「暖心貼公告」
韓星玉澤演日前搭乘台中303公車前往台中公園，引起公車司機注意。司機莊先生的兒子是韓星粉絲，莊先生在玉澤演坐過的座位貼上「玉澤演坐過的，請保持乾淨」告示，溫馨舉動獲得乘客關注與討論。玉澤演目前因工作長居台中，常在社群媒體分享台中街頭照片。民眾認為在台中看到他的蹤跡是難得的經驗，莊先生希望能讓搭乘公車的粉絲感到幸運，體驗不那麼緊張和壓迫。
直擊/SJ始源陷政治爭議刪光社群 喊話粉絲：再相信我一次！
韓團SUPER JUNIOR今年迎來出道20週年，11/14-11/16登上台北大巨蛋開唱，舉辦紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，三天共吸引9萬名粉絲朝聖，9名成員們更是被台灣E.L.F.們的驚喜「彩虹應援」感動不已。不過始源近期因政治立場引起爭議，他在今天活動尾聲主動提及此事，並喊話粉絲們：「 再相信我一次吧，不會讓大家失望的！」
直擊／周覓悄悄來台看SJ！希澈嗨喊「安可場辦在大巨蛋」 全場尖叫暴動
「韓流帝王」SUPER JUNIOR 出道滿 20 週年，《SUPER SHOW 10》台北大巨蛋最終場今（16）日登場，三天共吸引 9 萬名粉絲進場。最後一夜情緒全面噴發，粉絲在安可時以無人機在場館外拼出「SJ05」「SJ25」、SJ 標誌與 E.L.F 愛心等圖案，讓 9 位成員全被逼哭。
