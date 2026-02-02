韓男團TWS唱一半場館全黑 設備出包粉絲傻眼

不只燈光瞬間全暗，音樂也中斷，被懷疑是停電所導致，粉絲們趕緊開啟手電筒應援接唱。（圖／Threads@amichen授權提供）





韓國男團TWS連兩天在高雄流行音樂中心巡演，沒想到在星期天的巡演壓軸場，發生意外插曲，唱到一半燈光卻突然全黑，音響也沒聲音，讓粉絲一度錯愕，卻也馬上賣力接唱應援。

韓國男團TWS高流開唱第二天，演唱出道曲〈plot twist〉，卻突然出現插曲。演唱會工作人員：「請大家耐心稍等一下謝謝。」

現場疑似設備出包，不只燈光瞬間全暗，音樂也中斷，被懷疑是停電所導致，粉絲們趕緊開啟手電筒應援接唱。演出一度暫停，當下也讓不少粉絲滿頭問號。

粉絲：「翻譯老師有講說，可能是設備出問題，所以我們才知道是設備問題，一開始因為我沒有看第一天，以為是故意關燈，很有氣氛，唱到最後面的時候，剛好音響沒電，可是粉絲很快就接著唱。」

所幸約5分鐘後，設備就恢復正常，台電則表示，確定場地供電正常無停電，疑似韓方工作人員設備操作不熟悉，中控音響出問題，才會一度斷電沒聲音。所幸影響時間不長，才沒讓粉絲太過掃興。



