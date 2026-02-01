韓男團TWS登高雄開唱 驚喜翻唱林俊傑經典歌曲〈修煉愛情〉

【緯來新聞網】PLEDIS 娛樂旗下男團TWS昨（31日）於高雄流行音樂中心（海音館）展開其首次世界巡迴演唱會「24/7：WITH：US」高雄站。雖然成員 JIHOON 因故缺席本次演出，但 SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、KYUNGMIN 五位成員仍以百分之兩百的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。YOUNGJAE 更特別翻唱一段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫 。

演出由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉揭開序幕，隨後接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉與熱門作品〈plot twist〉，以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛 。為了拉近與高雄 42（粉絲名）的距離，成員們不僅展現誠意十足的中文問候，向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下42們尖叫聲不斷。



除了演唱多首代表作之外，在唱到〈hey! hey!〉時，還特別準備一段中文版的，作為送給高雄粉絲的驚喜禮物 。整場演唱會進行中，成員們時不時的為昨天生日的DOHOON說生日快樂，並且在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起了〈Happy Birthday〉和42們一起補祝 DOHOON 於 1 月 30 日的生日。全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，DOHOON又驚又喜也感動滿滿，謝謝大家的祝福！讓台下不少粉絲感動萬分。

生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS 接連帶來多首巡演重點舞曲，其中包含近期憾動全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現團體高度整齊的舞臺表現力。成員在舞臺前後穿梭，搭配變化多端的燈光與視覺設計，讓每一首歌曲都像獨立的舞臺篇章，粉絲的應援聲與節拍完美呼應，讓海音館宛如一座不間斷跳動的青春現場，也不禁讓人期待高雄第二天的演出。

