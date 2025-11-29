韓男團VERIVERY嗨曝喜訊！粉絲見面會明年港都登場

VERIVERY近日推出《Lost a Found》回歸歌壇。（摘自官方臉書）

韓國男團VERIVERY相隔1年半宣布再訪台，全新巡演「Hello VERI Long Time」台灣場將於明（2026）年1月18日晚間18點在高雄Live WAREHOUSE舉行，特別選擇以見面會形式回到台灣，要用最直接、最真實的互動回應粉絲的長久等待。

VERIVERY多次來台，還曾在2023年受邀登上台南跨年舞台，一出場就引爆現場尖叫，近期透過官方管道宣布回歸，公開第4張單曲專輯《Lost a Found》，是他們自2023年5月發行第7張迷你專輯《Liminality - EP.DREAM》後，時隔2年7個月推出的新專輯。

VERIVERY宣布將來台舉辦粉絲見面會。（寬寬提供）

先前才結束了首爾、香港、東京的粉絲見面會場次，並在近日公開了新加坡的見面會，如今也由主辦正式官宣台灣場訊息，讓苦等許久的台灣VERRER（官方粉絲名）終於盼到偶像來台。目前售票資訊尚未公開，更多詳情請洽KOODS官方社群查詢。

