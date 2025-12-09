韓男團VERIVERY將來高雄 難忘台灣粉絲和美食

韓國男團VERIVERY將於明年1月18日來台會粉絲。（寬寬整合行銷提供）

2023年在台南跨年舞台掀起熱烈討論、2024年連續在台舉辦兩場粉絲見面會的韓國男團VERIVERY，即將再度以粉絲見面會形式訪台，隨著見面會高雄場售票資訊即將公開，成員們也特別表達對台灣粉絲滿滿的思念與期待。

距離上次來台已經超過1年半，對VERIVERY來說，台灣始終是一個裝滿回憶的地方，成員DONGHEON笑說，至今仍然常常翻看2年半前在台灣拍下的照片回味，尤其是九份的街道與氛圍，美得讓他至今難忘，而夜市裡的美食，更是那段旅程中最幸福的記憶之一。

其他成員一提起台灣，也幾乎不約而同把答案指向「粉絲」，團員GYEHYEON說，能和大家在舞台上互動、一起留下歡笑與回憶，至今仍深深留在心裡；隊友YEONHO則感性表示，台灣粉絲每1次的熱情迎接，都讓他們感受到滿滿溫暖，還可以常常吃到喜歡的火鍋，每次來台都是最美好的回憶。

YONGSEUNG則坦言，比起風景或美食，最難忘的永遠是等待他們的台灣粉絲，那1張張熟悉的笑臉總是讓他感動不已；KANGMIN也補充，每次從粉絲身上收到的愛與支持，都是無法被時間沖淡的珍貴回憶。

聊到「來台必吃美食」，成員們瞬間變成美食家，DONGHEON對小籠包念念不忘，形容那股肉汁在嘴裡化開的瞬間，到現在想起來都還會微笑，這次也下定決心一定要再吃1次；GYEHYEON毫不猶豫點名滷肉飯，語氣滿是期待；YEONHO則堅持選擇牛肉麵，笑說雖然火鍋在韓國也能吃到很好吃的，但牛肉麵就是要在台灣才對味。

YONGSEUNG更是一臉為難地笑說很難只選一樣，雞排、還有曾經搭配牛奶一起吃的蓬鬆海綿蛋糕，都讓他至今難忘；KANGMIN則帶著招牌靦腆笑容說，只要是台灣的火鍋，他都願意再回味1次。

