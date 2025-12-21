韓男星心跳停止20分鐘被判「死亡」 「奇蹟重生」曝看到「死後世界」

池錫辰問金秀勇死後看到什麼。翻攝조동아리 YouTube

韓星金秀勇（김수용）近期在 YouTube 頻道節目中驚爆自己曾與死神擦身而過，透露在拍攝過程中發生急性心肌梗塞，心跳停止長達 20 分鐘，甚至一度被醫護人員宣告死亡。這段驚險的「死而復生」經歷引發南韓網友熱烈討論，他更在節目中語出驚人地表示，自己真的看到了「死後世界」。

拍攝中突發心梗 緊急送醫搶救

金秀勇近日在YouYube節目《조동아리》中，回憶起上個月 13 日在京畿道加平郡拍攝內容時的驚險瞬間。當時他毫無預警地突然暈倒，嚇壞現場工作人員與同僚。據了解，現場醫護人員抵達後，發現金秀勇已失去自主心跳，緊急實施心肺復甦術（CPR）並接連進行了 7 次除顫電擊。儘管醫護全力搶救，但心跳停止時間過長，一度被判定為臨床死亡。

金秀勇死過一次。翻攝조동아리 YouTube

藝人好友聯手救命 奇蹟撐到手術

這場悲劇之所以能轉向奇蹟，金秀勇的好友金淑與林炯俊功不可沒。當時金淑發現金秀勇失去意識且舌頭後縮，立刻上前排除氣道阻塞；而林炯俊則迅速取出隨身攜帶的狹心症緊急用藥供其服下。多方努力下，金秀勇終於恢復微弱生命跡象，並在送醫後接受了緊急血管擴張手術。金秀勇感嘆，若當時倒在岩石地而非草地，或是身旁沒有這些具備基本急救常識的朋友，後果不堪設想。

金秀勇問Sun Kim相信有死後的世界嗎？翻攝조동아리 YouTube

坦言看過死後世界 內容語帶保留

在節目訪談中，當嘉賓 Sun Kim 談論到「靈魂的重量」與死後世界的科學爭論時，金秀勇神色認真地表示：「因為我死過一次，所以我知道（死後世界）。」當主持人池錫辰追問是否還記得當時看到的景象時，金秀勇雖然證實自己確實有相關記憶，但語帶保留地回應：「這我以後再說，現在要講的話內容太長了。」這番話讓現場嘉賓與觀眾都感到不寒而慄，也對他所謂的「死後景象」充滿好奇。

金秀勇表示，要講「死後看到什麼」的話太長了，得下次說。翻攝조동아리 YouTube

術後恢復良好 展現諧星本色

經歷了 20 分鐘的生死關頭，金秀勇在手術後復原速度驚人，住院僅一週便順利出院。他在節目中開玩笑說，自己醒來後關心的第一件事竟然是「我的新外套在哪裡」，直到得知外套為了急救被剪破時還覺得很可惜。目前金秀勇已全面回歸演藝工作，他表示這次經驗讓他對生命有了全新的體悟，未來會以感恩的心情繼續帶給觀眾歡樂。



