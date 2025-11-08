韓男星裴珍映首次亞巡 12月台北開唱會粉絲
韓國歌手裴珍映（BAE JIN YOUNG）即將展開首次亞洲粉絲演唱會，與粉絲共啟全新旅程！這場以「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT<BEGIN,YOUNG>」為主題的演唱會，台北場將於12月21日在台北花漾展演空間舉行，門票與特典會票券將於11月12日下午三點在遠大售票系統開賣。
裴珍映透過韓國選秀節目《PRODUCE 101 Season 2》出道，以限定團體Wanna One成員身份受到矚目，憑藉帥氣外型與細膩舞台表現迅速累積人氣。團體活動結束後，他以個人歌手及演員身份展開多元發展，近年逐漸塑造出獨特的音樂風格，此次「BEGIN,YOUNG」主題象徵「從此刻開始，嶄新出發」，不僅代表他作為藝人的新篇章，也寓意與粉絲共同開啟人生新頁的特別時刻。
所屬經紀公司AURA Entertainment表示這次粉絲演唱會，「不僅是回顧初次出發的美好，更是與粉絲迎接新開始的珍貴瞬間，裴珍映親自參與準備，希望這場演唱會能成為送給全球粉絲的特別禮物」！公司還提到：「這是裴珍映邁向全新階段的重要開端，也是一場充滿真摯意義的粉絲見面會，期待透過演出讓粉絲與他共同創造難忘回憶。」
官方海報中，裴珍映以時尚成熟的形象亮相，預告將以全新面貌展現獨特魅力。演唱會不僅有音樂與表演，還設計了多樣的粉絲互動環節，讓粉絲能近距離感受到裴珍映的溫暖感性與真誠交流。特典會活動包含自拍、拍立得合照及簽名會等多種形式，讓粉絲能更貼近偶像。
「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT<BEGIN,YOUNG> in TAIPEI」將於12月21日在台北花漾展演空間舉行，門票與特典會票券於11月12日下午三點在遠大售票系統開賣。更多活動詳情可至主辦單位Union Pictures官方社群查詢。
