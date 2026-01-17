韓男星6年前癱瘓！Wooni轉戰直播成泰男神

▲韓國男星Wooni（吳承煥）6年前意外癱瘓，成為大明星夢全碎，現在他轉戰直播圈，卻意外在泰國擁有超級高人氣，開始了人生第二春。（圖／위라클 WERACLE YouTube）

[NOWnews今日新聞] 韓國男星Wooni（吳承煥）6年前因在雪地中重摔，造成脊椎重創而癱瘓。近日他坐著輪椅登上 YouTube 頻道《Weracle》，首度公開分享一路走來的心路歷程，坦言意外發生後，成為演員的夢想也隨之破碎，如今轉戰直播圈，卻意外在泰國爆紅，讓他自己也相當驚訝。

下班途中意外重創 人生停擺演藝運動夢全碎

吳承煥日前登上YouTube節目談及自己受傷經歷，在6年前一次冬天的下班返家途中，他因路面結冰不慎滑倒，造成頸椎第5、6節嚴重受損，這場意外讓他下半身癱瘓，必須終身依靠輪椅行動，他回憶，當時彷彿整個人生瞬間崩塌，不僅演藝與運動夢想全數中斷，心理狀態也陷入谷底，甚至與外界隔絕近一年，只因「只有在夢裡，才能再次奔跑」，一度沉溺於睡眠來逃避現實。

廣告 廣告

不過因為家人對自己的不離不棄，吳承煥才重新振作，投入漫長而艱辛的復健過程，目前他的右腳已復健狀況良好，但左腳仍存在明顯不便，他坦言，復健不只是身體的挑戰，更是一場與自我對話的過程。

嘗試直播開新局 人生意外翻轉

2022年，在朋友建議下吳承煥開始嘗試TikTok直播，想不到卻意外開啟全新人生，一開始觀眾寥寥無幾，再加上他擔心自己的癱瘓會被誤解為「賣慘」或消費病情，因此直播時會刻意遮掩輪椅，希望單純用內容與個人魅力與觀眾交流，一次泰國男星查理（Charlie）公開推薦了他的直播後，吳承煥的知名度瞬間暴增，成為了一位超人氣網紅。

如今，吳承煥在泰國擁有「泰國男神」般的超高人氣，前往泰國時曾被大批穿著印有他照片的團體服的粉絲接機，場面宛如巨星降臨，現在的他不僅成為韓國知名直播主，更在TikTok Community FEST 2025 中勇奪第一名，寫下逆襲傳奇。

▲吳承煥現在在泰國擁有超高人氣。（圖／위라클 WERACLE YouTube）

成名後的吳承煥，也將影響力回饋社會，積極投入公益活動，曾前往泰國孤兒院擔任籃球裁判，從中體會幫助他人的喜悅，受到身障YouTuber朴偉的激勵，他希望透過自身經歷傳遞訊息：「即便坐在輪椅上，也能比任何人都過得更幸福。」他用行動證明，人生即使被重創，依然能找到屬於自己的光。

資料來源：YouTube

更多 NOWnews 今日新聞 報導

瓊瑤《梅花三弄》趙學煌驚傳病逝！26年前車禍癱瘓至今 享壽69歲

温昇豪《整形過後》恐臉部癱瘓失調 能否再站上手術台觀眾好揪心

《冠軍之路》首周末票房破2500萬！癱瘓全台戲院 峮峮現身應援