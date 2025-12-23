韓男殺前女友藏屍3年半！「繳房租、狂除臭」卻因1事曝光

國際中心／張予柔報導



南韓發生一起令人毛骨悚然的藏屍命案，仁川一名38歲男子涉嫌將交往多年的女友勒斃後，將遺體藏在公寓內長達3年半，期間不僅持續繳交房租以維持現場原狀，還定期除臭、除蟲，試圖掩蓋屍臭。案件直到去年才因異味遭揭發，仁川地方法院近日一審宣判，認定犯行重大，判處男子27年有期徒刑，並裁定出獄後須配戴電子腳鐐15年。





檢警調查指出，男子不僅奪走女子的護照，還嚴密控制其行動，她長期處於被控制狀態。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《韓聯社》報導，這名男子2015年10月赴日本打工時，認識了一名離婚、獨自撫養孩子的女子，兩人隔年開始同居。然而男子2017年因非法居留遭遣返回韓國，雙方一度分隔兩地。2018年，女子因探望生病的母親前往南韓，與男子再度聯繫，卻因此陷入噩夢。檢警調查指出，男子不僅奪走女子的護照，還嚴密控制其行動，使她無法申辦手機門號、銀行帳戶，與家人聯繫中斷，生活開銷也完全仰賴男子，長期處於被控制狀態。

男子將女子勒斃，並將遺體留在公寓內，並定期返回屋內使用空氣清新劑、薰香與通風設備。（圖／翻攝自Ｘ）

案發於2021年1月10日，男子因涉及金額高達3億韓元（約新台幣636萬元）的詐騙案，面臨可能入獄的處境。受害女子要求出去見小孩，雙方因此發生激烈爭執，男子一怒之下、情緒失控，徒手將她勒斃，並將遺體留在公寓內。令人震驚的是，男子犯案後並未與遺體同住，甚至在外結交新對象並生下女兒。

事件曝光後，男子遭韓國法院痛斥其行為極端殘忍、毫無悔意，因此判處重刑。（圖／翻攝自Ｘ）

調查顯示，為避免命案曝光，男子持續支付事發公寓租金，定期返回屋內使用空氣清新劑、薰香與通風設備，並多次向遺體噴灑殺蟲劑，以防止蛆蟲滋生。直到去年6月，男子因詐騙案入獄無法再處理遺體，7月管理員聞到屋內傳出濃烈惡臭報警，警方破門後才揭發這起駭人命案。法院痛斥其行為極端殘忍、毫無悔意，嚴重踐踏生命價值，因此判處重刑。





