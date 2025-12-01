韓男狠殺女友塞車裡 「載屍見客戶」44天後才被逮

南韓忠清北道清州市一名50多歲的A女遭前男友於車內殺害。（示意圖，非本案車輛／pexels）





南韓忠清北道清州市一名50多歲的A女，10月14日在下班途中失蹤，經過44天的追查，警方於11月27日晚在陰城郡某廢水處理槽中找到她的遺體。經查，A女的54歲金姓前男友，在車內持凶器猛刺她10多刀致死，之後載著屍體正常開車上班、拜訪客戶，最終才將屍體棄置於廢水處理槽中。詳細犯案動機、案發過程仍待警方調查。

據《韓聯社》報導，調查發現，金男在犯案前1個月就曾搜尋「為什麼要殺人」「不痛的死亡方法」等關鍵字，並事先查詢路邊監視器位置，犯案後，他刻意避開監視器路線，甚至逆向行駛以掩飾移動軌跡，手法冷靜周密，隔天開著載有屍體的車輛正常上班、拜訪客戶，下班後才把屍體裝進麻布袋內，棄置於陰城郡某廠商的廢水處理槽中。

金男將留下犯罪痕跡的車輛輾轉停放在2名客戶所在地，聲稱「小孩經常開車闖禍，所以沒收車子」，將車輛用帆布蓋著，並請客戶幫忙保管，意圖掩蓋罪行，直到11月24日，警方循線查到金男的客戶，金男才趕緊將車輛丟棄至忠州湖，但隨後就遭到逮捕。

報導指出，警方在初期調查中明知金男是高度嫌疑人，卻遲遲未採取行動，直到A女失蹤後3週才首次傳喚調查，但監視器多已逾期刪除，錯過了破案黃金期。隨著調查擴大，警方終於在A女失蹤40天後發現車輛，並於26日查到到金男的駕駛畫面，立即緊急逮捕。

金男最初否認殺人，但在被追問車輛及相關可疑行徑、鑑識結果出爐後，終於承認全部犯行。警方將罪名由傷害致死改為殺人，並向法院申請拘捕令，將持續調查金男的具體犯罪動機及詳細經過。

