韓男被台灣1幕震撼：想撕掉護照！認了「怕回去窒息的籠子」

生活中心／周希雯報導

南韓年輕族群近期掀起一波「台灣感性」風潮，不再追求光鮮亮麗的熱門景點，而是深入台人生活日常，在充滿「台味」的平凡街道拍照打卡；加上台灣引以為傲的自由風氣，更是吸引不少旅客慕名而來。南韓網紅秀鎬（수호）就有感而發表示，他來台後看到震撼1幕，令他有股衝動「想撕掉護照」，也正式設下目標，未來要在台灣生活。

秀鎬經常用中文分享南韓旅遊、文化或美妝知識，也多次來台旅遊，Threads吸引超過5000人追蹤；近日他突發文透露，「來過台灣後，我有個衝動想撕掉護照，不是因為珍珠奶茶，是因為我怕回去那個讓人窒息的籠子。」他以周圍人境遇為基準，揭露南韓社會現況，只要25歲沒穩定工作、30歲沒資產、40歲沒結婚都是失敗，「我們活在別人的目光和嘴巴裡面」。

韓男來台見震撼1幕：想撕掉護照！沉重揭「台韓巨大差異」網點頭：適合生活

秀鎬揭露台韓社會氛圍的差異。（圖／翻攝「kr.suho」Threads）

反觀在台灣，秀鎬發現大家不在乎別人的眼光，「穿著拖鞋逛百貨公司、跟同性伴侶牽手⋯台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣」，令他感到相當自在，因此在IG許下願望「目標在台灣生活」，同時也喊話「謝謝台灣收留我這個逃跑的韓國人」。貼文一出，馬上得到台灣人熱烈歡迎，「台灣確實是很適合生活的國家，但是韓國也有自己的優點，比如你們有權志龍」、「最重要，台灣不用說敬語」、「在台灣只要不麻煩別人，就算你到了五十歲還沒結婚也沒車沒房沒資產，大家反而會說你很灑脫很聰明」、「台灣的自在在亞洲應該很前面」。

秀鎬曬出機票，表示會一直來台灣。（圖／翻攝「kr.suho」Threads）

事實上，秀鎬曾發文透露，自己常向南韓朋友們說「台灣很珍貴」，並點出3大原因，首先是擁有豐富又包容的文化，「尤其是食物，連沒辦法吃肉的人都有很多選擇」，再來是適合生活，「疼痛可以得到能負擔又快速的治療，而且去任何地方消費，店員也都是很溫柔的」，最後則是讓人安心，「我是比較內向、又容易緊張跟煩惱的人，但是因為每次來，都會受到很多幫助，所以後來變成只有期待的心情」。對此，秀鎬曬出前往高雄的機票表示，會一直來台灣，「我也想要告訴你們，希望台灣一直是台灣」。





原文出處：韓男來台見震撼1幕：想撕掉護照！沉重揭「台韓巨大差異」網點頭：適合生活

