韓男「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！幸運抱回21.6億韓元

南韓一名男子「週週買彩券」，近日同時抱回頭獎、二獎，獎金總額21.6億韓元。翻攝南韓樂透網站



中樂透是許多人的夢想，南韓一名男子多年來每週都會買一張彩券，沒想到近日竟同時中了一等獎及二等獎，獲得總金額21.6億韓元（約台幣4655萬元）的高額彩金，他直呼自己得知中獎時心臟狂跳、整個人都愣住，超狂好運讓人羨慕不已，在網路引發熱議。

南韓彩券網站近日發布一則中獎者心得，一名住在大邱市的男子，在本里洞的彩券銷售站買了第295期年金彩券720，竟同時中了1張一等獎、4張二等獎，由於一等獎可以連續20年每月領700萬韓元，2等獎則是10年、每月100萬韓元，讓他總計獲得總金額21.6億韓元的高額彩金。

這名幸運得獎者分享，他多年來每週都會買一張樂透和退休金彩票，只要路過彩票銷售點就會買。某天他心想：「這次我一定要買一張」，於是就買了一張。幾天後，當他在家對彩券時，驚訝地發現自己竟然同時中了一等獎及二等獎。

他直呼，得知中大獎時自己震驚得完全愣住，整整停頓了1、2分鐘，心臟狂跳，他也立刻把這個消息告訴了伴侶，對方一開始感覺不太真實，所以反應有點慢，不過很快兩人也分享了這份喜悅。至於將如何運用這筆彩金，他們計劃拿來資助雙方父母償還貸款，支付生活費用。

