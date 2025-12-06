韓留學生震驚「泡麵為何必加1物」？台灣人解答：解決80％人生問題

生活中心／李紹宏報導

不少台灣人愛吃泡麵，配料更是五花八門，不同「秘方」組合出美妙滋味，甚至還有人加牛奶或豆漿，讓湯頭更加濃郁。不過一名在台的韓國留學生相當好奇，詢問台灣人吃泡麵為何要「加蛋」，是只有台灣人會加嗎？對此，許多人專業解答，笑喊「雞蛋根本是台灣人的靈魂」！

一名韓國留學生好奇詢問，為何台灣人煮泡麵都會加蛋？（圖／資料照）

一顆蛋解鎖「台灣80%人生難題」？

這名韓國留學生在社群媒體Threads上發文，因為受到網紅金針菇的影響，因此3個月前跑來台灣念書，表示「最近真的被台灣人『加雞蛋』」這件事給暖到」。因為他第一次煮台版辣泡麵時，室友突然問「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點」，原PO當下相當困惑，但還是照做，結果一吃發現，整碗泡麵「變溫柔、變順口，還多了一點幸福感」！

原PO還說，現在不管煮麵失敗、天氣寒冷、作業寫得不好，室友都會默默說「加一顆蛋啦」，還暖回「在台灣80％問題，都可以用一顆蛋解決」，讓原PO感到心靈被療癒的同時，也好奇詢問網友，「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？是因為辣？還是這真的是信仰？」

煮泡麵必加！雞蛋是「台灣人靈魂」

許多台灣人超愛吃雞蛋，煮泡麵、味噌湯或貢丸湯等也會加顆蛋暖胃。（示意圖／PIXABAY）

貼文一出，引發超過42萬網友共鳴，直呼雞蛋根本是「台灣人的靈魂」，「我法國男友一開始也很難接受我什麼東西都要加蛋，甚至他要先煮他的，乘盤後再幫我加蛋，有一次發現他在煮自己的宵夜加蛋進去！」、「一碗麵如果用泡的，少了些什麼；但是加了蛋，反而變得完美許多」、「泡麵=貧窮，吃泡麵+雞蛋=財富自由」、「台灣人的泡麵等於個人版小火鍋」、「吃麵加蛋不是信仰，是必須，而且一定要半熟蛋，完全沒有妥協的空間」。

