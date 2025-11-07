韓發電廠鍋爐崩塌意外 已確認2死、3人推定死亡...另2人下落不明

南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔於6日發生崩塌事故，造成7人受困。根據南韓消防當局7日的現場簡報，目前已確認2人死亡，另有3人推定死亡，2人仍處於失蹤狀態。

南韓一座火力發電廠6日發生坍塌意外。（圖／美聯社）

據韓聯社報導，消防當局表示，在7名受困者中，有2人被發現被困在結構物中，其中1人於7日當地時間凌晨4時53分被宣告死亡。另一人因消防人員與醫療人員難以接近，無法確認確切狀況，但推測已經死亡。

消防單位於7日上午7時34分至8時52分期間，又發現另外3名受困者，這3人也都被推定已經死亡。其中1人已被送往醫院，其餘2人仍在進行救援作業，但被掩埋的確切位置尚未確認。

截至7日上午10時30分，此次事故的人員傷亡情況為：9名工作人員中，1人確認死亡，4人推定死亡，2人仍處於被掩埋失蹤狀態，另有2人在事故發生後已立即被送往醫院治療。稍晚時又傳出1人確認死亡，罹難人數來到2人。

消防當局7日更新死傷人數，7人中有2人確認死亡、3人推定死亡、2人仍下落不明。（圖／美聯社）

消防當局正全力動員搜救犬、聲音探測器、內視鏡攝影機、熱像儀等各種可用工具尋找受困者。然而，由於倒塌的鋼鐵結構物與材料緊密交錯，空間狹小，消防人員必須一一用手清除障礙物才能進入，使得人員搜索和救援工作十分困難。

消防當局原計劃將倒塌的鍋爐塔(5號機)兩側相同規模的塔架(4號機和6號機)用鋼絲綁起來等後續措施，但因擔心這類作業可能引發二次崩塌而暫時擱置。

消防當局相關人員表示：「經過與結構安全技術師和現場相關人員的情況判斷會議後，決定在充分搜尋受困者後再尋找後續應對方案。」他補充道：「由於擔心二次事故，不使用大型機械，而是由隊員們艱難地進入現場進行搜索，因此需要花費相當多的時間。」

