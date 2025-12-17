韓監視器遭駭私密影像外流 醫師點出背後危險籲：拒買中國品牌

南韓近期驚爆賣場、酒店包廂、醫美診所等地的監視器畫面遭駭，而這些大量私密影像遭外流至中國等海外網站販售；示意圖。（Pixabay／Image by Pete Linforth）

南韓近期驚爆賣場、酒店包廂、醫美診所等地的監視器畫面遭駭，而這些大量私密影像遭外流至中國等海外網站販售，而中國品牌的監視器被認為是漏洞。對此，醫師蔡依橙也撰文提醒民眾應正視中國品牌的產品有潛在資安與國安風險。

南韓先前媒體報導，中國非法色情網站去年9月出現約800部由網路攝影機拍攝的私密片，其中約500部為南韓受害者，警方追查發現影片來源為一般家庭、商場、醫療空間等，顯示網路攝影機的漏洞已成為「資安定時炸彈」。警方耗時1年所訂4名嫌犯，確認他們各自獨立駭入設備，目前3人已被羈押，另1人仍在調查中。

對此，南韓政府強調市面約8成的網路攝影機為中國製廉價產品，同時啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求醫療院所、游泳池、產後照護中心等高風險場所使用通過安全認證的攝影機。此外，南韓也欲將修改法規，強制產品設計階段加入複雜密碼及登入錯誤鎖定功能，並協調製造商更新已上市設備。

針對民眾常問的 Insta360、DJI 運動相機及Oppo、小米手機等中國品牌產品，蔡依橙今（17日）於臉書粉專指出，他建議「規格再好都不要買」，至於已經持有相關產品的人，下次換機時就選擇非中國品牌吧。他也提醒，除了明顯的中國品牌外，還要注意如COROS等中國赴美開設、偽裝成美國品牌的公司。

蔡依橙提及，南韓有12萬支中國品牌監視器遭駭，私密影像均在中國販售，「這還是一般民間駭客搞的，如果有中國國家情報法第七條的加持，有黨下令要各公司黨支部配合的，能得到的就更精彩了。」更提及中國產品收音好、影像清楚，恰好也很好的收集個人素材，手機亦是如此，可能在不知情下被收集個資。

「南韓的監視器都出這麼大的問題，這還是固定的。運動相機記錄你跟家人的生活，手機記錄你的全部。」蔡依橙指出，南韓並非首次出問題，當初可能認為受害的並非自己，如今問題擴到無法收拾，「還有一個關鍵的問題，就是你買的這些東西，都是中國公司的獲利，中國公司繳稅給中共政府，製造幾百顆飛彈對準你家門口，對準你那個可能正在服役或者是職業軍人的家人朋友。」

最後他提醒，「一個朋友舉例得很好，就像你一出門，就一堆人拿著衝鋒槍對著你，那些衝鋒槍還是用你給的錢買的，這不是傻了嗎？」

