韓盯美台協議 爭取半導體優惠

台灣與美國敲定貿易協議，產品輸美關稅訂為15％向日韓看齊，韓媒指出，美台的密切關係將直接影響韓國半導體產業，韓國也密切關注其是否也能享有「最惠國待遇」；另有韓國官員指出，韓方在確認美台談判的具體條款後，將展開與韓國半導體產業的討論，同時啟動與美國的進一步磋商。

同樣是半導體輸出大國的韓國也密切關注台灣半導體232條款關稅發展，《朝鮮日報》指出，美台的密切關係料將直接影響韓國半導體產業，韓方密切關注其是否也能享有「最惠國待遇」。去年白宮公布的美韓峰會事實清單指出，未來若美國與「半導體貿易量」至少與韓國相當的國家達成貿易條款，韓國將享有不遜於該條款的待遇，但該條款並未得到明確豁免或數量的保證。

專家分析，台灣此舉帶有強烈的「保險費」性質，旨在為川普第二任期安全承諾的不確定性做好準備，移交半導體這項重要資產，換取在面對大陸威脅時，美國軍事介入的保證。

韓國產業通商資源部官員告訴《朝鮮日報》，隨著美台談判落幕，與半導體關稅相關的細節也更加清楚，韓方在確認美台談判的具體條款後，將展開與韓國半導體產業的討論，同時啟動與美國的進一步磋商。

此外，韓美貿易協議中，韓國承諾對美3500億美元投資，雙方同意韓國每年對美投資不超過200億美元。然而韓國財政部長具潤哲坦言，這項投資不太可能在今年上半年啟動，就像選擇興建核電廠，也要經過選址、設計與建造程序，也就是說，初期資金外流將比200億美元小得多，在目前的外匯情形下，至少今年無法投資那麼多。