韓祝高虹安「一生平安」 他驚：老司機？

▲新竹市長高虹安復職，立法院長韓國瑜致贈花籃（最左側）。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安18日復職，重返新竹市府，立法院長韓國瑜也致贈花籃恭賀，上面還寫著，「好人一生平安」。名嘴謝寒冰對此直呼，「這是我最常看到的那種用法嗎？原來韓院長也是老司機。」

資深媒體人謝曜州則說，這句話之所以在網路上和日常生活中這麼常見，背後有幾個有趣的層次：首先是字面上的溫馨祝福。這是一句最純粹的民間祝願。在傳統觀念裡，「平安」被視為最大的福氣。當一個人對他人提供了幫助（無論是大是小），對方回一句「好人一生平安」，代表了真誠的感激與回饋。

謝曜州接著說，第二點是流行文化與電視劇，這句話的廣泛流行，很大一部分歸功於1990年代初期的中國國民級電視劇《渴望》。該劇的主題曲標題就叫〈好人一生平安〉（由李娜演唱），歌詞中「誰能磨難去，唯有志同人，好人一生平安」在當時紅遍大江南北，讓這句話成為了一種時代符號。

最後，謝曜州說，是網路時代的「索求與報答」，在現代網路討論區（如 PTT、Dcard 或各種論壇）中，這句話演變成了一種社群暗號。情境： 當有人分享了珍稀資源、懶人包、或是新聞幕後的真相（老司機發車）時。

