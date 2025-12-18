韓科技部長：中國AI實力恐超美 擬擴基建搶先機

（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國科技部長裴慶勳今天表示，中國可能成為比美國更強大的人工智慧（AI）競爭對手，並強調韓國要擴展AI基礎設施與技術研發，以在全球AI競爭中占據市場制高點。

韓聯社報導，大韓商工會議所今天在首爾中區商會會館舉辦座談會，裴慶勳應邀出席發表上述言論。

他說，今年通過民官合作擴展先進AI基礎設施，成功吸引國際科技巨頭的投資，為韓國成為全球前3大AI強國奠定基礎，並強調迅速掌握世界頂尖AI模型和技術的必要性。

談及全球AI格局，裴慶勳指出，美國在AI方面投入巨大、成果顯著，但中國同樣不可小覷，甚至可能成為更強大的競爭對手。

他認為，韓國可以在美中之間找到自身定位，但仍有大量準備工作需要完成。

此次座談會旨在加強政府與工商界的交流，了解科技部的政策方向。當天約250名主要企業代表出席，包括三星電子、鮮京集團（SK Group）、HS曉星集團（HS Hyosung）、現代汽車集團及LG集團等。（編譯：陳昱婷）1141218