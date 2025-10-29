韓稱與美達貿易協議 涵蓋投資造船對等關稅仍是15%
（中央社韓國慶州29日綜合外電報導）韓國總統府高級幕僚金容範今天表示，韓國與美國已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識，也同意維持今年7月達成的初步協議，美方將對韓國商品徵收的對等關稅自25%降至15%，在半導體方面，關稅將不會高於給予韓國主要競爭對手台灣的水準。
法新社報導，總統辦公室政策室長金容範（Kim Yong-beom）在韓國總統李在明（Lee Jae Myung）與美國總統川普會談後告訴媒體：「南韓與美國已就關稅談判細節達成協議。」
他補充說：「南韓針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。」
金容範向記者表示，雙方同時同意「將汽車及汽車零件的關稅由原本的25%下調至15%」。
根據路透社報導，他補充說，美國與韓國的協議仍需經國會批准。
他同時表示，雙方已同意設立一個專責美國投資項目的特殊目的控股公司，由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）擔任投資委員會主席，負責評估各項投資案。
他說，這些投資將依據每個項目的階段分批撥款，而非一次到位。
根據韓聯社報導，金容範表示，上述3500億美元的投資承諾，「將包含2000億美元現金分期付款，以及1500億美元投入造船產業合作，並設有每年200億美元的上限」。
他說：「由於相關投資將依照業務進展，在年度上限200億美元內分批進行，投資金額將維持在韓國外匯市場可承受的範圍之內，從而將對市場的影響降至最低。」
金容範表示，韓國企業將主導相關造船合作計畫，內容包括直接投資和貸款擔保。
根據最終協議，美方對韓國商品的「對等」關稅以及對汽車產業的關稅，將依據7月初步協議，由25%降至15%。
藥品及木材產品將獲得「最惠國待遇」；飛機零組件、學名藥以及美國境內未產的天然資源則免徵關稅。（編譯：陳政一）1141029
