韓空軍運輸機飛往沙國參展 「引擎故障」緊急迫降日本沖繩

南韓空軍一架C-130H運輸機今（30）日上午飛往沙烏地阿拉伯準備參加國防展，途中因「引擎故障」，緊急降落在日本沖繩的那霸基地。這起突發事件未造成人員受傷。

根據《韓聯社》等報導，南韓空軍表示，該架運輸機今上午自金海基地起飛，目的地為沙烏地阿拉伯，準備參加當地舉辦的「2026年世界國防展」（World Defense Show 2026）。飛行過程中，機組人員發現其中一具引擎出現功率下降的異常狀況，基於飛行安全考量，決定就近降落。

該架C-130H運輸機於當地時間上午11時1分依照程序降落在那霸基地。南韓空軍指出，緊急降落過程中獲得日方充分協助與配合。

據悉，這架運輸機配備4具渦輪螺旋槳引擎，因此沒有出現立即的飛行困難。隨行的維修人員已開始檢查故障原因，並進行必要的零件更換作業。空軍預計該機將於下午6時許重新起飛。

另據《中央日報》，正在訪問日本的南韓國防部長安圭伯今日與日本防衛大臣小泉進次郎舉行防長會談時，也就南韓軍機緊急降落一事，向日方的支援表達了感謝之意。

