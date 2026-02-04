韓節目曝「大S想回家」！ 去機場路上心臟驟停 1舉動使病情惡化

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

女星大S(徐熙媛)去年因流感併發症在日本東京猝逝，如今滿一週年，韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》昨(3)日首公開大S赴日旅遊到猝逝的完整時間軸，透露大S出現高燒等症狀後，又因泡湯導致病情惡化，但她希望回國治療，沒想到就在前往機場途中，在車內心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治。

節目報導，大S去年1月29日與家人赴日旅遊，抵達後就出現高燒與全身痠痛等症狀，但大S認為可能是身體受涼，於是在飯店泡溫泉，想暖活身體，怎料，此舉使患有「二尖瓣脫垂」先天性心臟病的她，血管壓力急遽升高，心臟負荷爆表，成了病情惡化的關鍵因素。

大S被送往急診室後，肺炎已迅速惡化，還出現併發症，當地醫療團隊建議轉入大型醫院治療，但對異地感到恐懼的大S，強烈表達想回家，因此家屬緊急訂了2月2日返台機票，並辦理出院，沒想到當天前往機場時，大S就在車內心臟驟停，儘管緊急送醫搶救長達14小時，仍未能恢復意識，最終撒手人寰。

節目也提到，大S老公具俊曄若打算來探大S的墓，當天會準備好早餐出門，抵達後會先行跪拜禮，接著依序拿出供品、iPad，一邊看著螢幕中播放大S的照片，一邊吃著飯；也透露，製作單位有關心問了幾句，具俊曄則完全說不了話，都是用眼淚回答，不願接受訪問、也不想將這些畫面公開，只說了一句「希望喜歡大S的人不要忘記她」。

